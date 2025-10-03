¿Se va tras el Mundial? Figura de La Roja sub-20 tendría ofertas desde el extranjero

Figura de La Roja sub-20 podría partir al extranjero tras el Mundial.

Por: Gonzalo Zamora

El pasado sábado 27 se inició el Mundial sub-20 en nuestro país, donde La Roja buscará aprovechar su condición de local y tomar un buen papel en este importante torneo que además le sirve a las futuras promesas para mostrarse al mundo y así poder formar mucho mejor su carrera como futbolistas, donde ya la mayoría a debutado a nivel profesional.

La selección chilena dirigida por Nicolás Cordova estará en el grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, donde espera al menos poder superar la fase de grupos para meterse en las instancias finales de la Copa del Mundo de la categoría, donde en el pasado, nuestro país a tenido buenas participaciones y lugares.

Tras la victoria por 2-1 ante Nueva Zelanda, La Roja debió enfrentar a Japón, que es considerado el rival más fuerte del grupo. Esto quedó demostrado en la cancha, ya que los asiáticos se llevaron la victoria por 2-0 gracias a las anotaciones de Rion Ichijara vía lanzamiento penal y de Yumeki Yokoyama tras una mala salida de la selección chilena.

El día de hoy La Roja enfrentará el último partido de la fase de grupos del Mundial sub-20, donde se medirán ante Egipto desde las 20:00 horas para así cerrar su clasificación a la siguiente fase. Un triunfo les aseguraría un cupo en la próxima ronda y un empate les haría depender del resultado del duelo entre Nueva Zelanda y Japón.

Pero pese al irregular rendimiento del equipo nacional, hay algunos jugadores que están siendo mirados con buenos ojos desde el extranjero, uno de estos casos es el de Vicente Álvarez. El delantero de Unión San Felipe es seguido desde Vasco da Gama, donde incluso ya habrían negociaciones con el cuadro brasileño, y que el jugador no mantiene contrato profesional con el cuadro de la quinta región interior.

