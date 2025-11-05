¡Con problemas de transmisión! El complicado inicio de La Roja en el Mundial sub-17

Durante esta jornada, La Roja comenzaba su participación en el Mundial sub-17, recordando que se accedió a esta cita mundialista tras una épica clasificación en el sudamericano de la categoría. En la previa de su debut ante Francia, los dirigidos por Sebastián Miranda habían tenido una buena cantidad de amistosos de preparación, para llegar con un buen ritmo de competencia.

El partido comenzó con un Chile bastante protagonista, presionando la salida del cuadro francés, donde consiguieron recuperar varios balones tras errores de la saga europea, pero no pudieron aprovechar las oportunidades en el primer tiempo. En la segunda mitad, Francia abrió la cuenta al minuto 55', tras un golazo de tiro libre de Christ Batola y luego en el minuto 63', Remi Himbert aumentó las cifras tras un golpe de cabeza en un corner.

Nuevamente se dió la clásica de jugamos como nunca y perdimos como siempre, donde si bien La Roja mostró una buena actitud y claridad en su juego en los primeros 45 minutos, el no aprovechar las ocasiones de gol y el cansancio en la segunda mitad, les pasó factura a los jugadores nacionales, comenzando este Mundial con una dolorosa derrota.

Pese a la buena actitud y ocasiones formuladas en el primer tiempo, La Roja cayó en su estreno en el Mundial sub-17 ante Francia por 2-0, donde la pelota parado fue la principal arma del cuadro europeo. Ahora los dirigidos por Sebastián Miranda se enfrentarán a Uganda este sábado desde las 09:30 horas, quienes vienen de caer sobre la hora ante Canadá.

¿País anti fútbol?

Además del mal resultado de la selección chilena, también se generó una enorme polémica en el inicio de la transmisión del partido a través de Chilevisión. Esto ya que desde el momento en que comenzaron los himnos en el partido hasta el minuto 15 aproximadamente, no se pudo ver el partido debido a la transmisión de la franca electoral, incluso se argumentó que a no ser la selección adulta, ni siquiera se plantearon cambiar esto para otro horario en desmedro del partido.

