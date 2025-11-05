¡Con problemas de transmisión! El complicado inicio de La Roja en el Mundial sub-17

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¿Es una buena opción? Colo Colo tiene en la mira a prometedor portero nacional
Formación de Colo Colo vs. Limache.

¡Uno menos para los albos! El jugador que no seguiría en Colo Colo la próxima temporada

Denuncian grave censura informativa tras inauguración de la mayor mina de oro en Chile: “No encaja en el discurso del miedo”
Jugadores Universidad de Chile

¡Buscan volver al triunfo! La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Everton
Tomás Bariios consigue un buen debut en el Challenger 75 de Cali.

¡Sigue en carrera! Tomás Barrios pisa firme en el Challenger 75 de Lima 2
Valeria Cárcamo explotó ante dichos de Javier Olivares

“No lo satanizo”: Valeria Cárcamo reaccionó furia a polémicos dichos de Javier Olivares sobre Pinochet

¿Lo extrañan los hinchas? Jordhy Thompson se sincera sobre Colo Colo: "me gustaría volver"
La nueva camiseta de La Roja.

Para ir por el Mundial 2030: filtran la nueva y hermosa camiseta de La Roja
DT de Coquimbo Unido apunta a La Roja.

¿Sería buena opción? DT campeón con Coquimbo Unido se abre a la opción de asumir en La Roja
Fernando Ortiz ya prepara cambios en Colo Colo.

Fernando Ortiz recupera a este importante defensa de Colo Colo para la recta final

Durante esta jornada, La Roja comenzaba su participación en el Mundial sub-17, recordando que se accedió a esta cita mundialista tras una épica clasificación en el sudamericano de la categoría. En la previa de su debut ante Francia, los dirigidos por Sebastián Miranda habían tenido una buena cantidad de amistosos de preparación, para llegar con un buen ritmo de competencia.

El partido comenzó con un Chile bastante protagonista, presionando la salida del cuadro francés, donde consiguieron recuperar varios balones tras errores de la saga europea, pero no pudieron aprovechar las oportunidades en el primer tiempo. En la segunda mitad, Francia abrió la cuenta al minuto 55', tras un golazo de tiro libre de Christ Batola y luego en el minuto 63', Remi Himbert aumentó las cifras tras un golpe de cabeza en un corner.

Nuevamente se dió la clásica de jugamos como nunca y perdimos como siempre, donde si bien La Roja mostró una buena actitud y claridad en su juego en los primeros 45 minutos, el no aprovechar las ocasiones de gol y el cansancio en la segunda mitad, les pasó factura a los jugadores nacionales, comenzando este Mundial con una dolorosa derrota.

Pese a la buena actitud y ocasiones formuladas en el primer tiempo, La Roja cayó en su estreno en el Mundial sub-17 ante Francia por 2-0, donde la pelota parado fue la principal arma del cuadro europeo. Ahora los dirigidos por Sebastián Miranda se enfrentarán a Uganda este sábado desde las 09:30 horas, quienes vienen de caer sobre la hora ante Canadá.

¿País anti fútbol?

Además del mal resultado de la selección chilena, también se generó una enorme polémica en el inicio de la transmisión del partido a través de Chilevisión. Esto ya que desde el momento en que comenzaron los himnos en el partido hasta el minuto 15 aproximadamente, no se pudo ver el partido debido a la transmisión de la franca electoral, incluso se argumentó que a no ser la selección adulta, ni siquiera se plantearon cambiar esto para otro horario en desmedro del partido.

