¿Molestia en Colo Colo?: El feroz ninguneo de Javier Correa a la UC tras polémicos dichos de Esteban Pavez

Colo Colo consiguió un valioso triunfo por 2-1 ante Unión Española y se ilusiona con la clasificación a torneos internacionales, pero parece ser que la tranquilidad no llegará nunca al Cacique, donde aparentemente hay molestia por los dichos de Esteban Pavez sobre Universidad Católica, y fue Javier Correa quien le respondió a su capitán.

"Tenemos que ser realistas, la mejor institución del país es Católica, pero el mejor equipo y más grande de Chile es Colo Colo", fueron las impensadas declaraciones del volante del 'popular' en diálogo con Fernando Cordero en el Podcast del Sifup, y como era de esperarse, su análisis no cayó para nada bien en Macul.

Luego del triunfo en el Santa Laura, Javier Correa atendió a los medios de comunicación, y consultado por los halagos del 'huesi' a la UC, el argentino hasta se burló de los cruzados: "Si van a juzgar por cada cosa que diga o hace uno, son opiniones. Es la opinión de Esteban, no lo puedo juzgar. Yo al otro club (Universidad Católica) no lo conozco".

November 8, 2025

"Yo estoy acá, esta es la institución más grande para mí. Obviamente que los del otro lado van a decir que son ellos los más grandes. Los de la U también van a decir que ellos son los más grandes, pero es show y lo que vende. Para mí yo estoy en el club más grande de Chile y eso no es mentira, todo el mundo lo sabe", cerró el '9' colocolino.

Mosa también responde a Pavez

Cabe mencionar que no solo el delantero recriminó las palabras de Pavez, y es que el propio Aníbal Mosa le contestó con todo: "No las comparto, la institución más grande de Chile es Colo Colo". "Futbolísticamente, socialmente, por trofeos, por hinchada, porque las instituciones quien las hace son las personas. Colo Colo tiene diez millones de hinchas", remató el mandamás albo.

