VIDEO | ¡Imágenes que no queremos ver! Enorme batalla campal en fútbol amateur en el Maule

Por: Gonzalo Zamora

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El fútbol amateur despierta una enorme cantidad de pasión en sus hinchas, la cuál incluso es bastante equiparada a la que se siente por un equipo profesional, pero que es mucho más representativo, ya que se encuentra en el mismo barrio donde se nace.

No es ningún misterio que el fútbol no profesionalizado no posee la misma cantidad de inversión, pero muchas veces entrega grandes espectáculos a todos los hinchas, quienes no dejan de alentar en ningún momento del encuentro.

Pero lamentablemente, también tiene mucha menos seguridad y en varias ocasiones, el fútbol amateur protagoniza muy malos momentos, donde incluso hay personas que han perdido la vida debido a distintos enfrentamientos dentro y fuera de la cancha.

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Este fin de semana, se vivió un nuevo hecho de violencia durante un partido de fútbol amateur, el cuál se disputaba en el Maule durante la Copa de Campeones de la ANFA que enfrentaba a los equipos de Juvetud Católica de Romeral ante Deportivo La Tercera de Longaví.

Fuertes hechos de violencia

Todo esto ocurrió mientras uno de los jugadores se retiraba y mostraba la camiseta al público en señal de provocación, lo que finalmente terminó en una batalla campal dentro del terreno de juego. En esta participaron tanto jugadores como parte del público que se encontraba en las galerías.

Revisa a continuación la batalla campal mencionada:

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