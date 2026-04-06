¡El plan de Ortiz! Colo Colo ya prepara actividades para su "receso" del torneo

Este fin de semana volvió el Campeonato Nacional a nuestras canchas, recordando que en las últimas semanas se estuvo disputando la primera parte de la fase de grupos de la Copa de La Liga, torneo que debuta en el fútbol chileno y se disputaría en los recesos, por ejemplo el de las fechas FIFA.

En el regreso del Campeonato Nacional, Colo Colo debió viajar al sur del país para enfrentarse en condición de visitante a Deportes Concepción, a quienes habían vencido de buena manera por 3-1 en la Copa de La Liga.

Pero ahora en esta oportunidad, el duelo estuvo bastante peleado, donde ambos equipos tuvieron buenas oportunidade frente a la portería rival. Pero finalmente, la gran figura de Colo Colo, Álvaro Madrid, anotó el único gol del encuentro al minuto 68', dándole la victoria al cacique.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Este fin de semana y en el regreso del Campeonato Nacional, Colo Colo consiguió una importante victoria por la cuenta mínima sobre Deportes Concepción, resultado que les permite mantenerse en la cima de la tabla de posiciones con la ventaja de una unidad sobre Deportes Limache.

El "receso" que se viene para los albos

El próximo fin de semana se disputará la fecha 9 del Campeonato Nacional, donde los albos debían medirse ante Coquimbo Unido, pero el duelo fue movido al próximo 3 de mayo, ya que el cuadro pirata disputará Copa Libertadores. Debido a esto, los albos ya preparan un plan para no perder ritmo de competencia, donde disputarán dos duelos amistosos, uno ante el equipo del Sifup y el otro ante un equipo de Segunda División.

También te puede interesar: ¡Una victoria épica! Cristián Garín siguen dando alegrías en Master 1000 de Montecarlo