¡El plan de Ortiz! Colo Colo ya prepara actividades para su "receso" del torneo

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

“Un victimismo que repugna”: La polémica arremetida de Vanessa Kaiser en plena Comisión de la Mujer

“Un victimismo que repugna”: La polémica arremetida de Vanessa Kaiser en plena Comisión de la Mujer

VIDEO | ¡Imágenes que no queremos ver! Enorme batalla campal en fútbol amateur en el Maule
Chileno bajo la lupa de la Fiscalía: ¿De ser expulsado por el ICE a amenazar de muerte al alcalde de Peñalolén?

Chileno bajo la lupa de la Fiscalía: ¿De ser expulsado por el ICE a amenazar de muerte al alcalde de Peñalolén?
Acusan a Chile y Argentina: La jugada internacional de la defensa de Galvarino Apablaza en medio de intenso operativo

Acusan a Chile y Argentina: La jugada internacional de la defensa de Galvarino Apablaza en medio de intenso operativo
Cristián Garín se mete a las semifinales del Challenger 75 de Antofagasta.

¡Una victoria épica! Cristián Garín siguen dando alegrías en Master 1000 de Montecarlo

¡No se guardó nada! Los fuertes elogios de Claudio Borgui a Eduardo Vargas
Hombre intentó evitar secuestro de su pequeño hijo en Tomé y tuvo terrible destino: Ataque habría estado ligado al narcotráfico

Hombre intentó evitar secuestro de su hijo en Tomé y tuvo terrible destino: Banda ligada al narcotráfico entró a su casa
El increíble ranking que obtendrá Alejandro Tabilo si vence a Sebastián Báez en el Chile Open

¡Sigue Intratable! Alejandro Tabilo debuta con triunfo en Master 1000 de Montecarlo

¡Comienza el desafío! Los duelos internacionales de los clubes chilenos esta semana

Lavadoras y secadoras: los esenciales para la rutina moderna

Este fin de semana volvió el Campeonato Nacional a nuestras canchas, recordando que en las últimas semanas se estuvo disputando la primera parte de la fase de grupos de la Copa de La Liga, torneo que debuta en el fútbol chileno y se disputaría en los recesos, por ejemplo el de las fechas FIFA.

En el regreso del Campeonato Nacional, Colo Colo debió viajar al sur del país para enfrentarse en condición de visitante a Deportes Concepción, a quienes habían vencido de buena manera por 3-1 en la Copa de La Liga.

Pero ahora en esta oportunidad, el duelo estuvo bastante peleado, donde ambos equipos tuvieron buenas oportunidade frente a la portería rival. Pero finalmente, la gran figura de Colo Colo, Álvaro Madrid, anotó el único gol del encuentro al minuto 68', dándole la victoria al cacique.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Este fin de semana y en el regreso del Campeonato Nacional, Colo Colo consiguió una importante victoria por la cuenta mínima sobre Deportes Concepción, resultado que les permite mantenerse en la cima de la tabla de posiciones con la ventaja de una unidad sobre Deportes Limache.

El "receso" que se viene para los albos

El próximo fin de semana se disputará la fecha 9 del Campeonato Nacional, donde los albos debían medirse ante Coquimbo Unido, pero el duelo fue movido al próximo 3 de mayo, ya que el cuadro pirata disputará Copa Libertadores. Debido a esto, los albos ya preparan un plan para no perder ritmo de competencia, donde disputarán dos duelos amistosos, uno ante el equipo del Sifup y el otro ante un equipo de Segunda División.

También te puede interesar: ¡Una victoria épica! Cristián Garín siguen dando alegrías en Master 1000 de Montecarlo

NOTAS DESTACADAS

“Un victimismo que repugna”: La polémica arremetida de Vanessa Kaiser en plena Comisión de la Mujer

“Un victimismo que repugna”: La polémica arremetida de Vanessa Kaiser en plena Comisión de la Mujer

VIDEO | ¡Imágenes que no queremos ver! Enorme batalla campal en fútbol amateur en el Maule
Chileno bajo la lupa de la Fiscalía: ¿De ser expulsado por el ICE a amenazar de muerte al alcalde de Peñalolén?

Chileno bajo la lupa de la Fiscalía: ¿De ser expulsado por el ICE a amenazar de muerte al alcalde de Peñalolén?
Acusan a Chile y Argentina: La jugada internacional de la defensa de Galvarino Apablaza en medio de intenso operativo

Acusan a Chile y Argentina: La jugada internacional de la defensa de Galvarino Apablaza en medio de intenso operativo
Cristián Garín se mete a las semifinales del Challenger 75 de Antofagasta.

¡Una victoria épica! Cristián Garín siguen dando alegrías en Master 1000 de Montecarlo

¡No se guardó nada! Los fuertes elogios de Claudio Borgui a Eduardo Vargas
Hombre intentó evitar secuestro de su pequeño hijo en Tomé y tuvo terrible destino: Ataque habría estado ligado al narcotráfico

Hombre intentó evitar secuestro de su hijo en Tomé y tuvo terrible destino: Banda ligada al narcotráfico entró a su casa
El increíble ranking que obtendrá Alejandro Tabilo si vence a Sebastián Báez en el Chile Open

¡Sigue Intratable! Alejandro Tabilo debuta con triunfo en Master 1000 de Montecarlo

¡Comienza el desafío! Los duelos internacionales de los clubes chilenos esta semana

Lavadoras y secadoras: los esenciales para la rutina moderna
“Hasta las últimas consecuencias”: La rotunda medida del Gobierno contra influencers por incidente en Mall Plaza Vespucio

“Hasta las últimas consecuencias”: La rotunda medida del Gobierno contra influencers por incidente en Mall Plaza Vespucio
Sudamericano Sub 17 chile vs colombia.

¡Por TV abierta! Dónde y a qué hora ver el partido de Chile vs. Colombia por el Sudamericano Sub 17
Patricio Yáñez compara a Colo Colo y la U.

¿Quién juega mejor? Patricio Yáñez saca ronchas con “odiosa” comparación entre Colo Colo y U de Chile
Jugadores del Sevilla son encarados por los hinchas.

No lo pasan nada bien: Alexis y Gabriel Suazo son increpados por hinchas del Sevilla tras riesgo de descenso
josue ovalle recordó a colo colo.

Jugador desechado por Colo Colo ahora es figura en México: “Me dijeron que no estaba preparado…”
Fallece leyenda de La Roja a sus 89 años.

Luto en el fútbol chileno: pilar de La Roja en el Mundial de 1962 fallece a sus 89 años
Matías Zaldivia compara a Gago y Meneghini.

Matías Zaldivia destroza a Paqui Meneghini al compararlo con Fernando Gago en U de Chile: “Hoy somos…”
Portazo de Caszely al exjugador de Colo Colo más pedido por los hinchas

"Que no vuelva nunca más": Portazo de Caszely al exjugador de Colo Colo más pedido por los hinchas
Arturo Vidal ni duda que Colo Colo es el gran candidato al título

Arturo Vidal ni duda que Colo Colo es el gran candidato al título: "Más ahora que..."
Inspectora Colegio Calama

Familia de funcionaria herida en colegio de Calama dio nuevos detalles de su estado de salud: ¿Cómo se encuentra?