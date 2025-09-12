“¿En serio nos creen tan estúpidos?”: El furioso descargo de nietas de María Elcira por demoras en investigación

Conmovidas por la incertidumbre que se arrastra desde mayo de 2024, Carla y Natalia Hernández dedicaron emotivas palabras a su abuela, María Elcira Contreras, cuyo paradero sigue siendo un misterio.

“De verdad se acabó mi paciencia. Mi abuela no se perdió en la selva amazónica ni en un lugar donde hay mar. Es imposible que hayan pensado en la teoría de la desaparición por accidente, ya habría aparecido hace mucho tiempo”, partió expresando Carla en sus redes sociales.

“¿En serio nos creen tan estúpidos? No nos entregan información, se toman todo el tiempo del mundo para hacer diligencias, nos tratan con la punta del pie. Qué impotencia", añadió la joven.

En tanto, Natalia comentó que “nuestra abueli es una mujer que estaba llena de vida y con ganas de seguir viviendo. Si hoy no está, no es por voluntad propia, aquí hay una incógnita que debe resolverse. Hoy sigue desaparecida, y no es normal que alguien se pierda en un restaurante, un espacio delimitado, a plena luz del día, y que existan grabaciones con saltos”.

“Tampoco es normal que exista evidencia y que aún no nos llamen a reconocer nada. Y mucho menos que, pese a pedir incansablemente respuestas, ni siquiera informen nada ni al abogado. Eso no puede ser parte de un protocolo, eso es abandono. Lamentablemente, creo que quieren dejar pasar el tiempo y cerrar el caso", sentenció la nieta de María Elcira.

Obstáculos en la investigación

Dentro de los muchos mensajes que recibió, alguien le escribió a Carla Hernández con una duda inquietante: ¿Qué razón tendrían los administradores del fundo para fijarse en María Elcira?

“Aquí lo extraño es que la PDI no rescató las 24 horas de grabación que se pidieron. ¿Por qué no lo hicieron? Sabiendo a la perfección que se borran con el tiempo. Puede haber ocurrido un atropello en el lugar y la ocultaron. No sé si ellos están involucrados directamente, pero nos negaron apoyo desde un comienzo“, recalcó.

“Se demoraron más de 6 horas en entregarnos las grabaciones, no nos informaron que atrás había un canal de regadío, y Mónica se acerca a mí y me dice ‘yo te recomiendo que almuercen porque esta noche será muy larga’ a plena luz del día. ¿Cómo sabía ella que la noche sería larga cuando teníamos esperanza de encontrarla?“, cerró la nieta de la adulta mayor, aún desaparecida.