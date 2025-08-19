¡Exigen intervención de la Interpol! Nieta de María Elcira apuntó contra principal sospechosa del caso

María Elcira

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

inspector

Indignación en Valparaíso: El terrible caso de inspector de colegio acusado de violar a niña de 6 años
Jorge Almirón Colo Colo

Se acabó el ciclo: Jorge Almirón deja Colo Colo y el Cacique queda en manos de dos interinos
Camila Polizzi

¡Se habría omitido millonario pago! Camila Polizzi enfrenta nuevo revés judicial en Caso Convenios
José Antonio Kast

“Es del todo grave”: José Antonio Kast en la mira por supuesto plagio de emblemático lema del PPD
Jugadores Universidad de Chile

¡Alarma en los azules! Figura de Universidad de Chile podría perderse el Superclásico

¡Tras la fea goleada! Juvenal Olmos criticó duramente a jugador de Colo Colo

¡Si se confirma su interinato! El gran hito que puede alcanzar Héctor Tapia en Colo Colo
Jeannette Jara

“Si yo hubiese sido él…”: Jeannette Jara se desmarca frente a polémica candidatura parlamentaria de Jadue
Aníbal Mosa y Jorge Almirón Colo Colo

¡SALE HUMO BLANCO! Colo Colo llega a acuerdo económico con Jorge Almirón por su salida

¿Estará a la altura? Colo Colo recibe advertencias por interinato de Héctor Tapia

La nieta de María Elcira Contreras, Carla Hernández, reveló sobre quién estarían las sospechas por la desaparición de su abuela, cuyo caso ha generado gran impacto público.

Recordemos que la desaparición ocurrió el 12 de mayo de 2024, en pleno Día de la Madre, cuando la adulta mayor se perdió en el fundo Las Tórtolas, en la comuna de Limache, hecho que desde entonces ha marcado la atención mediática.

De acuerdo con las declaraciones de Carla, el foco estaría sobre la dueña del fundo, Mónica Kleiner, quien estaría en Alemania. "Yo no sé si ella es autora material, encubridora o cómplice, no lo sé, pero sí sospecho de ella. Ya a estas alturas es inevitable sospechar de ella", expresó la mujer, en conversación con Página 7. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

"Ella se fue al poco tiempo de que mi abuela desaparece, firmó un acta donde dice que entregó los videos y el sistema de vigilancia junto con otro PDI y a eso le ponen un número de evidencias que corresponde a nada", sentenció la vocera de la familia de la desaparecida adulta mayor.

"Rotulan algo inexistente, ella firma que entrega algo que corresponde a nada. Eso también me hace sospechar de ella", detalló Hernández. Por último, la nieta de María Elcira Contreras reveló que el abogado de la familia exigió la localización de Kleiner mediante Interpol.

NOTAS DESTACADAS

inspector

Indignación en Valparaíso: El terrible caso de inspector de colegio acusado de violar a niña de 6 años
Jorge Almirón Colo Colo

Se acabó el ciclo: Jorge Almirón deja Colo Colo y el Cacique queda en manos de dos interinos
Camila Polizzi

¡Se habría omitido millonario pago! Camila Polizzi enfrenta nuevo revés judicial en Caso Convenios
José Antonio Kast

“Es del todo grave”: José Antonio Kast en la mira por supuesto plagio de emblemático lema del PPD
Jugadores Universidad de Chile

¡Alarma en los azules! Figura de Universidad de Chile podría perderse el Superclásico

¡Tras la fea goleada! Juvenal Olmos criticó duramente a jugador de Colo Colo

¡Si se confirma su interinato! El gran hito que puede alcanzar Héctor Tapia en Colo Colo
Jeannette Jara

“Si yo hubiese sido él…”: Jeannette Jara se desmarca frente a polémica candidatura parlamentaria de Jadue
Aníbal Mosa y Jorge Almirón Colo Colo

¡SALE HUMO BLANCO! Colo Colo llega a acuerdo económico con Jorge Almirón por su salida

¿Estará a la altura? Colo Colo recibe advertencias por interinato de Héctor Tapia
Jorge Almirón Colo Colo

¡Almirón no se va solo! La otra salida que remece la interna de Colo Colo
fiesta de revelación de género

¡Apuntaron contra contaminación! Denuncian fiesta de revelación de género en zona protegida del Cajón del Maipo

Jubilación: Juvenal Olmos suelta la bomba y deja esta dura exigencia para Arturo Vidal
Gustavo Álvarez U de Chile

Están sintiendo el cansancio: Revelan el gran problema del plantel de la U de Chile
Jorge Almirón Colo Colo

Buenos candidatos: Los nombres que asoman para ser el DT de Colo Colo tras el interinato
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

¿Superclásico sin público? Informe arbitral preocupa a todos en Colo Colo

Héctor Tapia recibe su primera gran noticia antes de asumir interinamente en Colo Colo
Alan Saldivia Colo Colo

Negocio redondo: Colo Colo recibe increíble oferta formal por Alan Saldivia
delivery baleado

¡Terminó mal! Graban momento en que delivery fue baleado por PDI tras intentar frustrar un robo
Famosos

¡Del espectáculo al congreso! Revelan nombres de famosos que incursionarán en la política