¡Exigen intervención de la Interpol! Nieta de María Elcira apuntó contra principal sospechosa del caso

La nieta de María Elcira Contreras, Carla Hernández, reveló sobre quién estarían las sospechas por la desaparición de su abuela, cuyo caso ha generado gran impacto público.

Recordemos que la desaparición ocurrió el 12 de mayo de 2024, en pleno Día de la Madre, cuando la adulta mayor se perdió en el fundo Las Tórtolas, en la comuna de Limache, hecho que desde entonces ha marcado la atención mediática.

De acuerdo con las declaraciones de Carla, el foco estaría sobre la dueña del fundo, Mónica Kleiner, quien estaría en Alemania. "Yo no sé si ella es autora material, encubridora o cómplice, no lo sé, pero sí sospecho de ella. Ya a estas alturas es inevitable sospechar de ella", expresó la mujer, en conversación con Página 7.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

"Ella se fue al poco tiempo de que mi abuela desaparece, firmó un acta donde dice que entregó los videos y el sistema de vigilancia junto con otro PDI y a eso le ponen un número de evidencias que corresponde a nada", sentenció la vocera de la familia de la desaparecida adulta mayor.

"Rotulan algo inexistente, ella firma que entrega algo que corresponde a nada. Eso también me hace sospechar de ella", detalló Hernández. Por último, la nieta de María Elcira Contreras reveló que el abogado de la familia exigió la localización de Kleiner mediante Interpol.