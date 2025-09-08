Tras escalofriante pista nueva: Nieta de María Elcira apuntó contra PDI por lentitud en investigación

A mediados de agosto salió a la luz una nueva e inquietante pista relacionada con la desaparición de María Elcira Contreras, la adulta mayor de 86 años que permanece desaparecida desde el 12 de mayo de 2024.

Un día después de que María Elcira Contreras fuera vista por última vez, en el fundo Las Tórtolas aparecieron dos pertenencias suyas: un anillo y un collar. De acuerdo con la información trascendida, los objetos habrían sido descubiertos por recolectores de basura, aunque estos optaron por ocultar su descubrimiento en primera instancia.

Tiempo después, durante un partido de fútbol, los hombres revelaron el hallazgo a otra persona. Este último transmitió la información a un excomisario de la PDI, quien finalmente tomó contacto con el abogado de la familia Contreras, Juan Carlos Manríquez.

Con esa información en sus manos, el abogado pidió a la Fiscalía que identificara tanto a los hombres involucrados como al exdetective para que prestaran declaración. Según los antecedentes de la indagatoria, los individuos incluso habrían intentado vender las joyas, aunque sin éxito.

No obstante, los hallazgos no se limitarían a las joyas. Al día siguiente de su desaparición, los recolectores habrían señalado a personas de su entorno que "las bolsas de basura pesaban más de lo normal". Sin embargo, no las abrieron.

Nieta de María Elcira apuntó contra PDI

Casi un mes después, Carla Hernández, nieta de la adulta mayor, se refirió al desarrollo de las investigaciones tras conocerse este escalofriante dato. En conversación con La Cuarta, afirmó que “las diligencias han estado extremadamente lentas, aún no sabemos qué pasó con los recolectores que dijeron que la basura estaba más pesada de lo normal y que habían guardado las joyas. No se nos ha informado ni siquiera si han logrado interrogarlos”.

En ese sentido, Hernández recordó que “se pidió de forma urgente que se les tomara declaración y aún no sabemos si se les pudo ubicar y tomar declaración, siendo que era indispensable que se hiciera a la brevedad”.

“La PDI no nos informa absolutamente nada. A través de nuestro abogado pedimos copias de lo último, pero hasta el momento no hemos recibido nada. Se toman todo el tiempo del mundo para responder”, sentenció al citado medio la nieta de María Elcira.