Tras escalofriante pista nueva: Nieta de María Elcira apuntó contra PDI por lentitud en investigación

María Elcira Contreras

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Buin Zoo

Terror en Buin Zoo: Video de brutal ataque de Guepardo a Guacamayo desató ola de críticas
Aníbal Mosa Colo Colo

¡"Es una verguenza"! Aníbal Mosa explota contra la U por pedir suspender la Supercopa
Juan Ortelli

“El hip hop perdió un héroe”: Raperos chilenos se despidieron de Juan Ortelli, referente latino del freestyle
Todo listo para la Supercopa entre Colo Colo y la U

¡Ya hay luz verde! La ANFP y el Gobierno confirman realización de la Supercopa
Jugador de Colo Colo convence a Fernando Ortiz.

En una posición clave: El nuevo jugador de Colo Colo que estaría convenciendo a Fernando Ortiz
Dónde ver Chile vs Uruguay por Eliminatorias.

Vuelve a cambiar de canal: Dónde ver el Chile vs Uruguay por las Eliminatorias Mundial 2026
Formación de La Roja en el Chile vs Uruguay.

Se cansó de sus errores: Nicolás Córdova corta a este experimentado jugador y no estará en el Chile vs Uruguay
Primera formación de Fernando Ortiz en Colo Colo.

¿Pensando en la Supercopa? Fernando Ortiz ya trabaja su primera formación en Colo Colo
Estreno de El Conjuro 4 en Chile termina en batalla

Estreno de El Conjuro 4 en Chile termina en escándalo: pelea a golpes en cine de Puente Alto
Jarry y Tabilo fuera del top 100 ranking atp.

Con Alcaraz comandando y sin chilenos en el top 100: Así quedó el ranking ATP tras el US Open

A mediados de agosto salió a la luz una nueva e inquietante pista relacionada con la desaparición de María Elcira Contreras, la adulta mayor de 86 años que permanece desaparecida desde el 12 de mayo de 2024.

Un día después de que María Elcira Contreras fuera vista por última vez, en el fundo Las Tórtolas aparecieron dos pertenencias suyas: un anillo y un collar. De acuerdo con la información trascendida, los objetos habrían sido descubiertos por recolectores de basura, aunque estos optaron por ocultar su descubrimiento en primera instancia.

Tiempo después, durante un partido de fútbol, los hombres revelaron el hallazgo a otra persona. Este último transmitió la información a un excomisario de la PDI, quien finalmente tomó contacto con el abogado de la familia Contreras, Juan Carlos Manríquez.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

Con esa información en sus manos, el abogado pidió a la Fiscalía que identificara tanto a los hombres involucrados como al exdetective para que prestaran declaración. Según los antecedentes de la indagatoria, los individuos incluso habrían intentado vender las joyas, aunque sin éxito.

No obstante, los hallazgos no se limitarían a las joyas. Al día siguiente de su desaparición, los recolectores habrían señalado a personas de su entorno que "las bolsas de basura pesaban más de lo normal". Sin embargo, no las abrieron.

Nieta de María Elcira apuntó contra PDI 

Casi un mes después, Carla Hernández, nieta de la adulta mayor, se refirió al desarrollo de las investigaciones tras conocerse este escalofriante dato. En conversación con La Cuarta, afirmó que “las diligencias han estado extremadamente lentas, aún no sabemos qué pasó con los recolectores que dijeron que la basura estaba más pesada de lo normal y que habían guardado las joyas. No se nos ha informado ni siquiera si han logrado interrogarlos”.

En ese sentido, Hernández recordó que “se pidió de forma urgente que se les tomara declaración y aún no sabemos si se les pudo ubicar y tomar declaración, siendo que era indispensable que se hiciera a la brevedad”.

La PDI no nos informa absolutamente nada. A través de nuestro abogado pedimos copias de lo último, pero hasta el momento no hemos recibido nada. Se toman todo el tiempo del mundo para responder”, sentenció al citado medio la nieta de María Elcira.

NOTAS DESTACADAS

Buin Zoo

Terror en Buin Zoo: Video de brutal ataque de Guepardo a Guacamayo desató ola de críticas
Aníbal Mosa Colo Colo

¡"Es una verguenza"! Aníbal Mosa explota contra la U por pedir suspender la Supercopa
Juan Ortelli

“El hip hop perdió un héroe”: Raperos chilenos se despidieron de Juan Ortelli, referente latino del freestyle
Todo listo para la Supercopa entre Colo Colo y la U

¡Ya hay luz verde! La ANFP y el Gobierno confirman realización de la Supercopa
Jugador de Colo Colo convence a Fernando Ortiz.

En una posición clave: El nuevo jugador de Colo Colo que estaría convenciendo a Fernando Ortiz
Dónde ver Chile vs Uruguay por Eliminatorias.

Vuelve a cambiar de canal: Dónde ver el Chile vs Uruguay por las Eliminatorias Mundial 2026
Formación de La Roja en el Chile vs Uruguay.

Se cansó de sus errores: Nicolás Córdova corta a este experimentado jugador y no estará en el Chile vs Uruguay
Primera formación de Fernando Ortiz en Colo Colo.

¿Pensando en la Supercopa? Fernando Ortiz ya trabaja su primera formación en Colo Colo
Estreno de El Conjuro 4 en Chile termina en batalla

Estreno de El Conjuro 4 en Chile termina en escándalo: pelea a golpes en cine de Puente Alto
Jarry y Tabilo fuera del top 100 ranking atp.

Con Alcaraz comandando y sin chilenos en el top 100: Así quedó el ranking ATP tras el US Open
Felipe Loyola podría dejar Independiente.

¿Por la polémica con U de Chile? Felipe Loyola ficharía en este gigante europeo para dejar Independiente
UDI

Polémica por voto obligatorio: UDI acusa intervencionismo de Elizalde y exige exclusión en negociaciones
Lamine Yamal y Arda Güler a los empujones

¡Sacaron chispas!: El tenso cruce de Lamine Yamal y Arda Güler en la goleada de España a Turquía
La romería 2025 al Cementerio General en Santiago

Romería al Cementerio General deja 57 detenidos, cierre de estaciones de Metro y disturbios en Santiago
Semifinales Copa Chile

Semifinales Copa Chile 2025: programación, horarios y TV de los partidos
Carlos Alcaraz lidera ranking ATP.

¡Superó a Sinner!: Carlos Alcaraz es campeón del US Open 2025 y se alza como nuevo N°1 del mundo
Cobresal le da una mano a Coquimbo Unido

¿La primera es inevitable?: Cobresal derrota a Palestino y Coquimbo Unido es más líder que nunca
Max Verstappen derroca a McLaren en Italia

¡Dominó Monza!: Max Verstappen gana el Gran Premio de Italia con polémica jugada de los McLaren
Jeannette Jara y José Antonio Kast por la presidencia

Encuesta Criteria: Jara y Kast se pelean la preferencia presidencial mientras Matthei sorprende
La Roja pierde una figura ante Uruguay

"Rotura de ligamento cruzado": Baja de última hora golpea a La Roja para enfrentar a Uruguay