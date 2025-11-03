"Varios partidos en el cuerpo": En la U admiten que hay cansancio tras su peor semana de la temporada

Por: Kevin Vejar

Semana para el olvido en Universidad de Chile, y es que si la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Lanús no fue suficiente, hoy los azules cayeron ante Huachipato y complicaron aún más su lucha por el anhelado 'Chile 2' de la Copa Libertadores, y fue un propio jugador el que admitió que hay un evidente cansancio en la U.

Se trata de Fabián Hormazábal, que en diálogo con los medios, abordó la seguidilla de compromisos que han tenido que afrontar en tan pocos días y cómo esto está afectando al plantel: "Tenemos varios partidos en el cuerpo, pero cada uno tiene que estar preparado para la decisión que tome el cuerpo técnico, para decidir quién tiene que jugar".

Sin embargo, el lateral azul afirmó que los dirigidos de Gustavo Álvarez no piensan bajar los brazos e irán con todo por el cupo a la fase de grupos de la Libertadores: "Nos han tocado unas duras derrotas, pero nada, tenemos que estar firmes de cara a lo que se viene. Tenemos claro que tenemos que ganar todos los partidos que nos quedan".

"Nos quedan partidos y vamos a pelear para ganar todos los que quedan", enfatizó una de las figuras del Romántico Viajero, que si bien no esconde su agotamiento como titular fijo del cuadro laico, tampoco quiere perder terreno en la oncena: "Tengo que recuperarme mental y físicamente para estar preparado".

Las cinco finales de la U

Cabe mencionar que son un total de cinco los partidos que le restan a Universidad de Chile para concluir una intensa temporada 2025, donde deberán enfrentar a Everton de Viña del Mar, Deportes Limache, O'Higgins, el campeón Coquimbo Unido y Deportes Iquique, todos los duelos válidos por la Liga de Primera.

