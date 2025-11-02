¡El botín pirata!: Los millones que se embolsó Coquimbo Unido tras consagrarse campeón por primera vez en su historia

Por: Kevin Vejar

El fútbol chileno tiene un nuevo campeón y no es Universidad de Chile, no es Colo Colo, ni tampoco Universidad Católica, pues hablamos de nada más y nada menos que Coquimbo Unido, que además de este inédito trofeo para sus vitrinas, se embolsó un millonario premio económico que también marcará esta jornada histórica para la institución.

Así es, con goles de Cecilio Waterman y su canterano Benjamín Chandía, el cuadro dirigido por el técnico Benjamín González derrotó por 2-0 a Unión La Calera en un estadio Francisco Sánchez Rumoroso a tope, alzando así por primera vez en sus 67 años de historia el título de la Primera División de nuestro país.

Además, la increíble campaña de los 'piratas' les permitirá ser partícipes de la próxima edición de la Copa Libertadores de América, y la buena noticia es que el club, además de su primera estrella, se aseguró una valiosa cifra para reforzar su plantel de cara a esta flamante cita internacional, la cual por cierto disputarán por segunda vez desde 1992.

El botín del barbón

Según los estatutos, Coquimbo Unido recibirá 600.000 dólares en concepto de premio por parte de la ANFP, y si eso no era suficiente, la Conmebol aumentará la cifra haciendo llegar 1.000.000 de dólares más al puerto pirata, bono que el organismo sudamericano otorga por mérito deportivo a los diez campeones de los países confederados.

Pero eso no es todo, y es que tan solo con su participación en la fase de grupos de la Libertadores 2026, los aurinegros también se embolsarán otros 3.000.000 de la divisa norteamericana, monto que por cierto puede aumentar dependiendo de los resultados que obtengan como local en el certamen. Simplemente una locura.

