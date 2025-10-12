¡Campeón en Colombia!: El importante salto de Tomás Barrios tras ganar el Challenger de Cali

Muy buenas noticias para el tenis chileno las que llegan este domingo desde Colombia, donde Tomás Barrios (137°) ratificó su gran momento, derrotó al boliviano Juan Carlos Prado (259°) y se alzó como flamante campeón del Challenger 75 de la ciudad de Cali, el cual significa su segundo título de esta temporada.

Así es, tal como lo hizo ayer en una impecable semifinal ante el argentino Juan Bautista Torres (418°), el chillanejo volvió a estar simplemente intratable este domingo, no perdió ningún set y se impuso con autoridad por 6-1 y 6-4, completando una notable actuación en el certamen donde no cedió ni un solo set.

En cuanto al trámite, Barrios demostró su superioridad rápidamente, pues luego de dominar con su saque y precisión, cerró el primer set con un 6-1 sin mayores problemas. Ya en el segundo, Prado sorprendió alcanzado una diferencia de 3 juegos arriba, pero no pudo impedir la reacción del chileno, que lo revirtió y se lo llevó por 6-4.

Con su triunfo en Cali, el 'Gigante de Ñuble' se adjudicó su segundo trofeo a lo largo de la presente temporada, donde también levantó el Challenger de Campinas, y amplió su palmarés a seis copas: Meerbush en 2021, San Luis de Potosí y Florianópolis en 2023, Amersfoort en 2024 y los ya mencionados torneos en Brasil y Colombia este 2025.

Se acerca al top 100

Y por si fuera poco, Tomás Barrios consiguió un importante salto en el ranking ATP con su participación y coronación en tierras colombianas, pues arrancó como 137° y ahora será el nuevo 119° del mundo, acechando también a sus compatriotas Nicolás Jarry (109°), Cristian Garín (108°) y Alejandro Tabilo (73°).

