Tras arrasar en semis: Tomás Barrios ya tiene rival para la gran final del Challenger de Cali

Tomás Barrios a la final del Challenger de Cali

Por: Kevin Vejar

El tenis chileno sigue pisando fuerte esta temporada 2025, y es que la tarde de este sábado Tomás Barrios (137°) derrotó con total autoridad al argentino Juan Bautista Torres (418°) y consiguió el pase a la gran final del Challenger de Cali, donde ya conoce quién será su oponente para la definición del certamen.

Efectivamente, el chillanejo estuvo intratable y, sin perder ni un solo set, superó al trasandino por parciales de 6-4 y 6-2, dejando atrás su dura eliminación en cuartos de final en Antofagasta hace algunos días, y así como lo hizo su compatriota Cristian Garín en el norte de nuestro país, intentará levantar el trofeo en Colombia.

Además, no solo está a un partido de una categórica revancha tras su presentación en Chile, sino que Barrios también quedó ad portas de su segundo título en esta temporada, considerando su coronación en el Challenger de Campinas, donde amplió su palmarés a cinco copas: Meerbush en 2021, San Luis de Potosí y Florianópolis en 2023, Amersfoort en 2024 y el ya mencionado certamen brasileño.

Y por si fuera poco, tras llegar a la gran final en Cali, el tenista abrochó un importante ascenso en el ranking ATP, y es que escalará 13 puestos en la clasificación planetaria (hasta el 124°), y si consigue adjudicarse el título, se convertirá en el nuevo número 118° del mundo, acercándose aún más a los chilenos Jarry (109°), Garín (108°) y Tabilo (73°).

El rival de Barrios en la final

Cabe destacar que si bien fue el primero en instalarse en la flamante final del Challenger de Cali, posteriormente se confirmó quién será el rival de Tomás Barrios en el último partido: el boliviano Juan Carlos Prado (259°), que llega a esta instancia luego de derrotar al peruano Gonzalo Bueno (241°) por 6-3 y 7-5.

