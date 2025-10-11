¿Se preocupa la U?: Javier Altamirano cuenta la firme de su lesión en el triunfo de Chile ante Perú

La Roja derrotó agónicamente a Perú en un duelo que si bien significó una suerte de desahogo, también desató la preocupación en Universidad de Chile y todos su fanáticos, pues Javier Altamirano terminó el partido con evidentes molestias físicas justo cuando la U se prepara para enfrentar el tramo más importante de la temporada.

El volante ofensivo, una de las principales figuras del Romántico Viajero en la presente campaña, tuvo que ser reemplazado a los 83 minutos de juego en la victoria 2-1 de Chile en el sintético del estadio Bicentenario de La Florida, e incluso se le vio con hielo en su pierna y siendo atendido por el cuerpo médico.

Javier Altamirano enciende las alarmas en el Centro Deportivo Azul tras el aparatoso vendaje con hielo en la zona del pie a minutos de ser sustituido en el duelo amistoso entre Chile y Perú en el sintético de La Florida.



👉🏻 Aún no existe un parte médico oficial de la selección… pic.twitter.com/NTfkP6Xb2o October 11, 2025

Como era de esperarse, la imagen del querido 'Otaku' de los universitarios encendió todas las alarmas, considerando que el lunes enfrentarán a Palestino por el Campeonato Nacional, donde aún mantienen opciones matemáticas, y sobre todo porque se avecinan las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Lanús.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Ante ello, fue el propio futbolista quien lanzó su primer diagnóstico en zona mixta, donde consultado por el periodista Christopher Antúnez, y con su característico humor, descartó que la lesión fuera grave: "Bien, bien. Estamos activos". Y por si no era suficiente, en diálogo con Radio Cooperativa, fue aún más tajante y optimista: "Fue un golpe no más".

¿Cuándo juegan la U y Palestino?

Con un Javier Altamirano aparentemente disponible, Universidad de Chile cuenta las horas para lo que será su crucial encuentro con Palestino, donde este lunes 13 de octubre, desde las 16:00 horas en el Estadio Santa Laura, los azules intentarán mantener con vida sus chances de arrebatarle el título a Coquimbo Unido.

A 2️⃣ días de volver a la acción ⚽️



¡VAMOS BULLA! 🔵🔴 pic.twitter.com/QPS5kPsijg — Universidad de Chile (@udechile) October 11, 2025

Te puede interesar: ¡Lo sufre Ortiz!: Confirman la primera baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo Unido