¿Se preocupa la U?: Javier Altamirano cuenta la firme de su lesión en el triunfo de Chile ante Perú

Javier Altamirano explica su lesión en el Chile-Perú

Por: Kevin Vejar

La Roja derrotó agónicamente a Perú en un duelo que si bien significó una suerte de desahogo, también desató la preocupación en Universidad de Chile y todos su fanáticos, pues Javier Altamirano terminó el partido con evidentes molestias físicas justo cuando la U se prepara para enfrentar el tramo más importante de la temporada.

El volante ofensivo, una de las principales figuras del Romántico Viajero en la presente campaña, tuvo que ser reemplazado a los 83 minutos de juego en la victoria 2-1 de Chile en el sintético del estadio Bicentenario de La Florida, e incluso se le vio con hielo en su pierna y siendo atendido por el cuerpo médico.

Como era de esperarse, la imagen del querido 'Otaku' de los universitarios encendió todas las alarmas, considerando que el lunes enfrentarán a Palestino por el Campeonato Nacional, donde aún mantienen opciones matemáticas, y sobre todo porque se avecinan las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Lanús.

Ante ello, fue el propio futbolista quien lanzó su primer diagnóstico en zona mixta, donde consultado por el periodista Christopher Antúnez, y con su característico humor, descartó que la lesión fuera grave: "Bien, bien. Estamos activos". Y por si no era suficiente, en diálogo con Radio Cooperativa, fue aún más tajante y optimista: "Fue un golpe no más".

¿Cuándo juegan la U y Palestino?

Con un Javier Altamirano aparentemente disponible, Universidad de Chile cuenta las horas para lo que será su crucial encuentro con Palestino, donde este lunes 13 de octubre, desde las 16:00 horas en el Estadio Santa Laura, los azules intentarán mantener con vida sus chances de arrebatarle el título a Coquimbo Unido.

