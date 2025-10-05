¡Gigante, Gago!: Cristian Garín es campeón del Challenger de Antofagasta y se acerca a prestigioso logro

Cristian Garín es campeón del Challenger de Antofagasta

Por: Kevin Vejar

Cristian Garín (125°) coronó una semana de ensueño en el norte de nuestro país, derrotó en tres sets al argentino Facundo Díaz Acosta (265°) y el tenista chileno se alzó como flamante campeón del Challenger 75 de Antofagasta, donde además quedó ad portas de conseguir un importante logro en su carrera.

En un exigente partido que se extendió por dos horas y 20 minutos, donde incluso arrancó ganando el trasandino, el 'Gago' supo reponerse con todo en la cancha de arcilla antofagastina, revirtió el marcador y terminó llevándose los parciales de 2-6, 6-3 y 6-3, sellando así su tercer título en este tipo de torneos en 2025.

Y por si fuera poco, Garín sumó 61 puntos que se traducen en un notable salto de 18 puestos en el ranking mundial, por lo que no solo superó a Nicolás Jarry y se adjudicó la raqueta número dos de Chile, sino que además se acercó más que nunca a su anhelado regreso al top 100 del ATP, pues ahora será el nuevo 107° del mundo.

Coronación entre lágrimas

Luego de recibir el trofeo, Cristian Garín tomó el micrófono y sorprendió a los asistentes con un emotivo discurso, donde agradeció profundamente a su cuerpo técnico: "Llegaron en un momento muy difícil, me bancaron desde el primer día, me incentivaron a volver a entrenar y a salir adelante. Se lo agradezco".

La emoción del momento superó al chileno, que no pudo contener las lágrimas, y tras insistir una vez más con su gratitud por su equipo, le dedicó algunas palabras a sus seres queridos: "Dedicarle el triunfo a mi familia, que estamos pasando por un momento difícil", expresó antes de romper otra vez en llanto, en una imagen que conmovió a los fanáticos.

