Con especial guiño a Matthei: El potente llamado de Jeannette Jara tras su paso a segunda vuelta contra Kast

Tras confirmarse su paso a segunda vuelta de las elecciones, Jeannette Jara le envió un potente mensaje a la ciudadanía de cara a lo que será su mano a mano contra José Antonio Kast por la presidencia de Chile, y de paso, sorprendió a sus simpatizantes con una particular dedicatoria a Evelyn Matthei, quien hoy quedó fuera de la carrera.

"Queridos compatriotas, queridos chilenas y chilenos, estoy aquí frente a ustedes dando la cara y con mi corazón abierto como siempre ha sido, y les agradezco mucho que nos acompañen hoy desde el centro de Santiago dando un mensaje de esperanza y de futuro para todo el país", arrancó la abanderada de Unidad por Chile.

"Creo que Chile es un país grande, y es algo que no podemos olvidar. No olvidemos lo bueno que somos como país, y no dejemos que nos hagan creer que no lo somos. Somos un país inmenso, grande, generoso, solidario y con mucho futuro y esperanza, esa es nuestra patria", profundizó la aspirante a La Moneda.

"Quiero darle hoy día un abrazo fraterno a todos quienes votaron por mí y también a aquellos que no lo hicieron", expuso, para luego dejar un claro llamado en este proceso electoral: "Lo digo porque la democracia en nuestro país hay que cuidarla y valorarla, y nos costó mucho recuperarla para que hoy día se ponga en riesgo".

Inesperada dedicatoria a Matthei

"Quiero saludar también, en este camino que ha sido largo, a todos aquellos que han sido candidatos y candidatas, y que me han acompañado en este camino recorriendo Chile, escuchando a su pueblo, sus dolores y necesidades, y quiero saludar especialmente a aquellos que han tenido que enfrentar grandes problemas", agregó.

"En primer lugar, a Evelyn Matthei, que fue víctima de una campaña horrible que se basó en instalar mentiras, en desacreditarla, esos hechos en la política no se pueden permitir", expuso tajante Jeannette Jara, palabras inesperadas sobre la ahora excandidata, que por cierto ya anunció su apoyo a José Antonio Kast en segunda vuelta.

