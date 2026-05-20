Presidente Kast concreta el cambio de gabinete más prematuro desde el regreso a la democracia: Mira los ajustes

Pasadas las 20:30 horas, en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, el Presidente de la República, José Antonio Kast, realizó su primer cambio de gabinete.

Las modificaciones se realizan recién a 69 días del pasado 11 de marzo, es decir 2 meses desde la llegada de la nueva administración. Aquello convierte a este enroque ministerial como el más prematuro desde el regreso a la democracia.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

CAMBIO DE GABINETE: LOS ENROQUES

El presidente optó por terminar con la gestión de Mara Sedini, en la Secretaría General de Gobierno y también sacó a Trinidad Steinert, en el Ministerio de Seguridad Pública.

Quienes asumirán las carteras con vacantes serán ministros que ya habitan el gabinete de José Antonio Kast, por lo que no se suman nuevas personalidades a la gestión del Ejecutivo.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, deja el MOP para pasar a desempeñarse como nuevo titular del Ministerio de Seguridad Pública.

Te puede interesar: ¿Quién es Jorge Huenchullán? Ministra Steinert encabeza operativo que dejó dos detenidos en Temucuicui

El ministro Claudio Alvarado, en tanto, será biministro. Encabezará el Ministerio del Interior y liderará el cargo de vocero de Gobierno, reemplazando a Mara Sedini.

Louis de Grange llega al Ministerio de Obras Públicas del removido Arrau, también continuará ejerciendo su cargo como ministro de Transportes.

EL CONTEXTO DE LAS SALIDAS DE SEDINI Y STEINERT

Durante las últimas semanas, la ahora exministra de Seguridad había sido especialmente cuestionada por no presentar un plan de acción concreto para el desarrollo de su gestión. Incluso llegó a mencionar que no esperaba la exigencia de lo antes dicho, según el portal Biobío.

Por su parte, la gestión de Mara Sedini fue especialmente crítica desde las primeras vocerías, que no lograron convencer del todo a la opinión pública, siendo una de las ministras con peor evaluación junto a Steinert, según datos de Cadem informados por Emol.