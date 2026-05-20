Ministra Ximena Lincolao fue citada al Congreso por crisis en Ciencia, pero no llegó: Hizo un viaje familiar a…

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Por: Paula Osorio

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La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, se ha vuelto el eje de la conversación en los pasillos del Congreso Nacional. Esto luego de que la figura oficialista no llegó a una citación de la Cámara de Diputados.

En el parlamento esperaban contar con la presencia de Lincolao para abordar un debate respecto de la situación que enfrenta el área de Ciencias, sobre todo con los recortes que ha instruido el presidente José Antonio Kast. Tampoco lo hizo el otro invitado, el exsubsecretario Rafael Araos.

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Según informó radio Biobío, la jefa de la cartera se encuentra utilizando un permiso administrativo legal. Situación por la cual viajó en las últimas horas a Estados Unidos a una reunión planificada previamente. Por su parte, el exsubsecretario Rafael Araos no asistió debido a dificultades técnicas para ser notificado.

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Pese a la ausencia de ambas autoridades, la comisión parlamentaria sesionó solo junto a dirigentes de la organización estatal ANEF.

En ese sentido, los representantes de los trabajadores expusieron su profunda preocupación por la inestabilidad laboral detectada dentro del servicio público. En tanto, los diputados de oposición manifestaron su descontento ante la nula respuesta del Ejecutivo frente a la fiscalización.

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