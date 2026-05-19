Flotilla fue interceptada antes de llegar con ayuda a Gaza: PC exige liberación de Víctor Chanfreau y llama a "movilizarse"

Durante las últimas horas se comunicó que la flotilla que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza fue interceptada en aguas internacionales por fuerzas israelíes. A bordo iba, entre otros Chilenos, el ex líder estudiantil Víctor Chanfreau.

La situación salió a la luz luego de que el propio Chanfreau informó lo sucedido a través de un video preparado ante la eventual situación. "Si estás viendo este video, las fuerzas de ocupación israelíes me secuestraron", comienza diciendo en el clip.

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Chanfreau iba a bordo de la denominada Global Sumud Flotilla, una iniciativa internacional que, según informó Emol, llevaba a otros dos chilenos. Se trata de la periodista Carolina Eltit y el artista Claudio Caiozzi.

PC POR FLOTILLA Y VÍCTOR CHANFREAU

A través de un comunicado, el Partido Comunista de Chile (PC) "condenó el secuestro de Víctor Chanfreau, Carolina Eltit y Claudio Caiozzi por parte del ejército israelí" y "exigió su liberación inmediata".

Junto con catalogar el hecho como un "acto de piratería de Estado por el régimen sionista de Israel", el documento acusa que "este secuestro constituye una flagrante violación del derecho internacional contra civiles desarmados".

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"Víctor Chanfreau, militante consecuente de luchas populares, exdirigente estudiantil y defensor incansable de las causas justas, viajaba para expresar la solidaridad concreta del pueblo de Chile", enfatiza el comunicado del PC.

Finalmente, junto con llamar a todas las organizaciones sociales a "movilizarse", el partido de Jeannette Jara exigió liberar a "todos los activistas detenidos y el respeto a la integridad física y psicológica de cada uno de ellos".