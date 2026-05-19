Flotilla fue interceptada antes de llegar con ayuda a Gaza: PC exige liberación de Víctor Chanfreau y llama a "movilizarse"

víctor chanfreau PC

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

Figura de Universidad Católica es seguida desde Argentina y Europa

¿Deja el Claro Arena?: Figura de Universidad Católica es seguida desde Argentina y Europa
Destapan el impensado destino de Pep Guardiola tras abandonar el Manchester City

¡Bombazo inminente!: Destapan impensado destino de Pep Guardiola tras abandonar el Manchester City
DC rechazo megarreforma

"Nos cansamos de…": La DC se suma a otros partidos y anunció su rechazo a "megarreforma" del Gobierno
Revelan lesión de figura de Colo Colo previo al Clásico ante la UC

¿Llega o no?: Detallan lesión de figura de Colo Colo previo al Clásico frente a la UC
chileno-detenido-en-brasil-racismo-homofobia

"Estuve en tratamiento psiquiátrico, mi mente estaba…" Chileno detenido en Brasil redactó carta pidiendo disculpas
Esto necesita Coquimbo Unido para clasificar a octavos de Copa Libertadores

Calculadora en mano: Esto necesita Coquimbo Unido para clasificar a octavos de Copa Libertadores
Arturo vidal casa de cambio

Arturo Vidal declaró ante la justicia por robo a casa de cambio: Las claves para entender el caso
Jorge Huenchullán Temucuicui

¿Quién es Jorge Huenchullán? Ministra Steinert encabeza operativo que dejó dos detenidos en Temucuicui
Confirman fecha del primer Clásico con hinchas visitantes en el fútbol chileno

¡Vuelve la tradición!: Confirman fecha para el primer Clásico con hinchas visitantes en el fútbol chileno
Gendarmería pedófilo confeso

Gendarmería perdió contra pedófilo confeso y tendrá que darle internet para estudiar: Fue puntaje nacional en Paes

Durante las últimas horas se comunicó que la flotilla que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza fue interceptada en aguas internacionales por fuerzas israelíes. A bordo iba, entre otros Chilenos, el ex líder estudiantil Víctor Chanfreau.

La situación salió a la luz luego de que el propio Chanfreau informó lo sucedido a través de un video preparado ante la eventual situación. "Si estás viendo este video, las fuerzas de ocupación israelíes me secuestraron", comienza diciendo en el clip.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Chanfreau iba a bordo de la denominada Global Sumud Flotilla, una iniciativa internacional que, según informó Emol, llevaba a otros dos chilenos. Se trata de la periodista Carolina Eltit y el artista Claudio Caiozzi.

PC POR FLOTILLA Y VÍCTOR CHANFREAU

A través de un comunicado, el Partido Comunista de Chile (PC) "condenó el secuestro de Víctor Chanfreau, Carolina Eltit y Claudio Caiozzi por parte del ejército israelí" y "exigió su liberación inmediata".

Junto con catalogar el hecho como un "acto de piratería de Estado por el régimen sionista de Israel", el documento acusa que "este secuestro constituye una flagrante violación del derecho internacional contra civiles desarmados".

Te puede interesar: La interna del Partido Comunista se enciende: Ministros alzan la voz frente a acusaciones de Daniel Jadue

"Víctor Chanfreau, militante consecuente de luchas populares, exdirigente estudiantil y defensor incansable de las causas justas, viajaba para expresar la solidaridad concreta del pueblo de Chile", enfatiza el comunicado del PC.

Finalmente, junto con llamar a todas las organizaciones sociales a "movilizarse", el partido de Jeannette Jara exigió liberar a "todos los activistas detenidos y el respeto a la integridad física y psicológica de cada uno de ellos".

NOTAS DESTACADAS

Figura de Universidad Católica es seguida desde Argentina y Europa

¿Deja el Claro Arena?: Figura de Universidad Católica es seguida desde Argentina y Europa
Destapan el impensado destino de Pep Guardiola tras abandonar el Manchester City

¡Bombazo inminente!: Destapan impensado destino de Pep Guardiola tras abandonar el Manchester City
DC rechazo megarreforma

"Nos cansamos de…": La DC se suma a otros partidos y anunció su rechazo a "megarreforma" del Gobierno
Revelan lesión de figura de Colo Colo previo al Clásico ante la UC

¿Llega o no?: Detallan lesión de figura de Colo Colo previo al Clásico frente a la UC
chileno-detenido-en-brasil-racismo-homofobia

"Estuve en tratamiento psiquiátrico, mi mente estaba…" Chileno detenido en Brasil redactó carta pidiendo disculpas
Esto necesita Coquimbo Unido para clasificar a octavos de Copa Libertadores

Calculadora en mano: Esto necesita Coquimbo Unido para clasificar a octavos de Copa Libertadores
Arturo vidal casa de cambio

Arturo Vidal declaró ante la justicia por robo a casa de cambio: Las claves para entender el caso
Jorge Huenchullán Temucuicui

¿Quién es Jorge Huenchullán? Ministra Steinert encabeza operativo que dejó dos detenidos en Temucuicui
Confirman fecha del primer Clásico con hinchas visitantes en el fútbol chileno

¡Vuelve la tradición!: Confirman fecha para el primer Clásico con hinchas visitantes en el fútbol chileno
Gendarmería pedófilo confeso

Gendarmería perdió contra pedófilo confeso y tendrá que darle internet para estudiar: Fue puntaje nacional en Paes

¡OTRA VEZ! Jorge Sampaoli pide millonaria indemnización en Brasil
Las dos prioridades de Colo Colo y Ortiz en el mercado de fichajes

¡NO ES OPCIÓN PARA ORTIZ! El primer cortado de Colo Colo de cara al mercado de fichajes

¡BOMBAZO MUNDIAL! Famoso DT dejaría equipo grande de Inglaterra esta temporada

¿VA NEYMAR? Brasil entrega su lista definitiva para el Mundial 2026 con grandes ausencias

¡PARA ASEGURAR LA CLASIFICACIÓN! La programación de la penúltima fecha de copas internacionales
Habla madre de niña que murió tras caer de un piso 11 asegura que fue un "acto negligente del padre"

Habla madre de niña que murió tras caer de un piso 11 asegura que fue un "acto negligente del padre"
Arturo Vidal bromea con su autogol en triunfo de Colo Colo ante Ñublense

VIDEO | Arturo Vidal bromea con su autogol en triunfo de Colo Colo ante Ñublense: "Confío tanto en mi equipo..."
El duro golpe que sacude a Carlos Palacios en Boca Juniors

Tras recibir alta médica: Carlos Palacios sufre duro revés de su técnico en Boca Juniors
Ex U de Chile pide a gritos estos refuerzos para salvar a Fernando Gago

Mercado clave: Ex U de Chile pide a gritos estos refuerzos para salvar a Fernando Gago
Los detalles del contrato de José Mourinho en su regreso al Real Madrid

Volvió The Special One: Los detalles del contrato de José Mourinho en su regreso al Real Madrid