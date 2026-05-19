Presidente José Antonio Kast anunció su primer cambio de gabinete: ¿Qué se sabe?

cambio gabinete jose antonio kast

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

cambio gabinete jose antonio kast moneda

Presidente Kast concreta el cambio de gabinete más prematuro desde el regreso a la democracia: Mira los ajustes

¡ENORME POLÉMICA! Arturo Vidal es vinculado a millonario robo en casa de cambio

¡NUEVO CAMPEÓN! Arsenal levanta la Premier League tras más de 20 años de espera

VIDEO | ¡LO CELEBRARON POCO! El viral momento en que Neymar Jr es convocado para el Mundial 2026

¿TRAERÁ CONSECUENCIAS? El informe arbitral que complica a Universidad de Chile y Cobresal
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡UN GRAN INICIO! Tomás Barrios supera el debut en la Qualy de Roland Garros

¡UN HECHO INSÓLITO! Dueño de equipo pone a su hija a cargo de club y quiebra un año después
Figura de Universidad Católica es seguida desde Argentina y Europa

¿Deja el Claro Arena?: Figura de Universidad Católica es seguida desde Argentina y Europa
víctor chanfreau PC

Flotilla fue interceptada antes de llegar con ayuda a Gaza: PC exige liberación de Víctor Chanfreau y llama a "movilizarse"
Destapan el impensado destino de Pep Guardiola tras abandonar el Manchester City

¡Bombazo inminente!: Destapan impensado destino de Pep Guardiola tras abandonar el Manchester City

A dos meses de comenzar su mandato, el presidente de la República, José Antonio Kast, determinó realizar su primer cambio de gabinete ministerial.

Según los antecedentes confirmados por radio Biobío, los movimientos contemplarían la salida de dos importantes secretarias de Estado. Las ministras que abandonarían sus cargos oficiales son Trinidad Steinert y Mara Sedini.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

De este modo, el cambio de gabinete de José Antonio Kast modificaría los liderazgos en las carteras de Seguridad Pública y en la Secretaría General de Gobierno.

El rediseño del equipo implicaría que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, asuma también las funciones de vocero. Por otra parte, la conducción del Ministerio de Seguridad Pública quedaría en manos de Martín Arrau. La nueva autoridad de la seguridad nacional se desempeña actualmente como titular del Ministerio de Obras Públicas.

Te puede interesar: “Han hecho todos el soberano ridículo”: Neme lanza dura crítica a Javier Olivares y el Gobierno tras polémica por golpiza

El cambio de gabinete lo comunicará oficialmente el presidente José Antonio Kast en una ceremonia al interior del palacio La Moneda.

NOTAS DESTACADAS

cambio gabinete jose antonio kast moneda

Presidente Kast concreta el cambio de gabinete más prematuro desde el regreso a la democracia: Mira los ajustes

¡ENORME POLÉMICA! Arturo Vidal es vinculado a millonario robo en casa de cambio

¡NUEVO CAMPEÓN! Arsenal levanta la Premier League tras más de 20 años de espera

VIDEO | ¡LO CELEBRARON POCO! El viral momento en que Neymar Jr es convocado para el Mundial 2026

¿TRAERÁ CONSECUENCIAS? El informe arbitral que complica a Universidad de Chile y Cobresal
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡UN GRAN INICIO! Tomás Barrios supera el debut en la Qualy de Roland Garros

¡UN HECHO INSÓLITO! Dueño de equipo pone a su hija a cargo de club y quiebra un año después
Figura de Universidad Católica es seguida desde Argentina y Europa

¿Deja el Claro Arena?: Figura de Universidad Católica es seguida desde Argentina y Europa
víctor chanfreau PC

Flotilla fue interceptada antes de llegar con ayuda a Gaza: PC exige liberación de Víctor Chanfreau y llama a "movilizarse"
Destapan el impensado destino de Pep Guardiola tras abandonar el Manchester City

¡Bombazo inminente!: Destapan impensado destino de Pep Guardiola tras abandonar el Manchester City
DC rechazo megarreforma

"Nos cansamos de…": La DC se suma a otros partidos y anunció su rechazo a "megarreforma" del Gobierno
Revelan lesión de figura de Colo Colo previo al Clásico ante la UC

¿Llega o no?: Detallan lesión de figura de Colo Colo previo al Clásico frente a la UC
chileno-detenido-en-brasil-racismo-homofobia

"Estuve en tratamiento psiquiátrico, mi mente estaba…" Chileno detenido en Brasil redactó carta pidiendo disculpas
Esto necesita Coquimbo Unido para clasificar a octavos de Copa Libertadores

Calculadora en mano: Esto necesita Coquimbo Unido para clasificar a octavos de Copa Libertadores
Arturo vidal casa de cambio

Arturo Vidal declaró ante la justicia por robo a casa de cambio: Las claves para entender el caso
Jorge Huenchullán Temucuicui

¿Quién es Jorge Huenchullán? Ministra Steinert encabeza operativo que dejó dos detenidos en Temucuicui
Confirman fecha del primer Clásico con hinchas visitantes en el fútbol chileno

¡Vuelve la tradición!: Confirman fecha para el primer Clásico con hinchas visitantes en el fútbol chileno
Gendarmería pedófilo confeso

Gendarmería perdió contra pedófilo confeso y tendrá que darle internet para estudiar: Fue puntaje nacional en Paes

¡OTRA VEZ! Jorge Sampaoli pide millonaria indemnización en Brasil
Las dos prioridades de Colo Colo y Ortiz en el mercado de fichajes

¡NO ES OPCIÓN PARA ORTIZ! El primer cortado de Colo Colo de cara al mercado de fichajes