Presidente José Antonio Kast anunció su primer cambio de gabinete: ¿Qué se sabe?

A dos meses de comenzar su mandato, el presidente de la República, José Antonio Kast, determinó realizar su primer cambio de gabinete ministerial.

Según los antecedentes confirmados por radio Biobío, los movimientos contemplarían la salida de dos importantes secretarias de Estado. Las ministras que abandonarían sus cargos oficiales son Trinidad Steinert y Mara Sedini.

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De este modo, el cambio de gabinete de José Antonio Kast modificaría los liderazgos en las carteras de Seguridad Pública y en la Secretaría General de Gobierno.

El rediseño del equipo implicaría que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, asuma también las funciones de vocero. Por otra parte, la conducción del Ministerio de Seguridad Pública quedaría en manos de Martín Arrau. La nueva autoridad de la seguridad nacional se desempeña actualmente como titular del Ministerio de Obras Públicas.

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El cambio de gabinete lo comunicará oficialmente el presidente José Antonio Kast en una ceremonia al interior del palacio La Moneda.