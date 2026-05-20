Plan Protege Invierno 2026: Revisa de qué se trata el beneficio social que anunció el presidente Kast

PLAN PROTEGE INVIERNO 2026

Por: Paula Osorio

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El Presidente de la República, José Antonio Kast, lanzó durante el mediodía de este martes el Plan Protege Invierno 2026. Se trata de un beneficio social que busca ir en apoyo directo de quienes más necesiten de herramientas y recursos para los meses de bajas temperaturas.

La iniciativa fue comunicada por el propio mandatario en una ceremonia constituida en el comedor social del Hogar de María, en la comuna de La Florida. Ahí se explicó que la idea es una ayuda concreta hacia personas en situación de calle.

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Según datos de Meganoticias, el Registro Social de Hogares (RSH) da cuenta de 20.175 personas en situación de calle, de las cuales más de 7 mil se encuentran en la Región Metropolitana. En esa línea, el Plan Protege Inverno busca disminuir las muertes por frío extremo.

¿DE QUÉ SE TRATA EL PLAN PROTEGE INVIERNO 2026?

Acorde a lo informado a través de la Oficina del Presidente en la plataforma social X, la iniciativa "amplía la cobertura de albergues en un 300% durante la época invernal".

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Asimismo, se amplía la red de cobertura alcanzando a 99 comunas a lo largo de todo Chile. Además, se informó la creación de un nuevo convenio entre el Estado y la red alimentario nacional.

"En el marco de la actividad, se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social y Red de Alimentos, que beneficiará a 1.740 personas alojadas en 87 albergues en todo el país", concluyeron desde el Gobierno.

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