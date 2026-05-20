El mensaje de Cristián Zavala tras goleada de Coquimbo Unido en Copa Libertadores: "Este grupo..."

El orgullo de Cristián Zavala tras goleada de Coquimbo Unido en Copa Libertadores

Por: Kevin Vejar

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Coquimbo Unido vivió una verdadera fiesta en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, goleó con un categórico 3-0 a Deportes Tolima y quedó a solo un paso de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, gran momento que Cristián Zavala, uno de los artífices del resultado, celebró más que orgulloso.

Así es, con anotaciones de Manuel Fernández, Nicolás Johansen y el propio exatacante de Colo Colo, los dirigidos del técnico Hernán Caputto hicieron valer su localía y ratificaron una notable campaña en el certamen continental, donde marchan como líderes exclusivos del grupo B a falta de tan solo una fecha.

Tras cinco jornadas, el elenco aurinegro suma 10 puntos, y su perseguidor más cercano es precisamente Tolima con 7, por lo que alcanzar la ronda de los 16 mejores es una posibilidad latente, panorama que llena de ilusión a los fanáticos y al equipo, como es el caso de Zavala, que se lució con un muy buen tanto.

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Zavala saca pecho por el presente de Coquimbo Unido

En diálogo con la transmisión oficial de ESPN una vez finalizado el compromiso, el atacante aplaudió al plantel: "La verdad es que estamos trabajando muy bien, este grupo siempre quiere ganar, en la Copa de la Liga lo demostramos, en la liga también y ahora en la Copa Libertadores, que es un triunfo más especial".

Además, tras se consultado por su momento a nivel personal, más aún en una temporada que arrancó con una caótica salida de Colo Colo, Cristián Zavala dejó claro que está disfrutando a tope su indiscutible renacer con la camiseta de Coquimbo Unido: "Sí, bastante feliz, bastante cómodo, así que todo bien".

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