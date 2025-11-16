VIDEO: Alcalde Vodanovic explica por qué tuvo que votar con muletas en las elecciones presidenciales

Alcalde Vodanovic revela por qué tuvo que votar con muletas en las elecciones presidenciales

Por: Kevin Vejar

Durante la mañana de este domingo, en el contexto de las elecciones presidenciales 2025 de nuestro país, Tomás Vodanovic acudió al Teatro Municipal de Maipú para ejercer su voto, pero lo que más llamó la atención fue que el alcalde de dicha comuna fue visto con muletas, imagen que él mismo explicó ante los medios.

Quien hace algunos días acompañó a la candidata Jeannette Jara durante el concurrido cierre de su campaña en la Plaza de Maipú, hoy cumplió con su deber como ciudadano pese a las evidentes dificultades que tenía para desplazarse, y en su llegada al mencionado recinto maipucino reveló qué le pasó.

Fue en conversación con Meganoticias que el jefe comunal repasó en detalle cómo se produjo la lesión que lo obligó a hacer uso de estos llamativos implementos a la hora de votar: "Una tontera. Fue jugando a la pelota en la semana del funcionario municipal". "Yo hace tiempo que ya no juego fútbol", expuso entre risas.

Podría ser operado

"Me embalé demasiado, me motivé por los colores y me rompí el tendón de la cadera completo, así que tengo para un rato parece", profundizó, y si bien se le veía con buen ánimo pese a lo ocurrido, afirmó que incluso podría tener que someterse a una intervención quirúrgica, dependiendo de cómo evolucione.

"Vamos a ver en la semana si hay que operar o no, y si no, paciencia para lo que venga no más. Un poquito triste obviamente, para uno que hace deporte es importante, pero bueno, hay cosas más graves en la vida, hay que ponerle cabeza y preparar bien la vuelta", cerró Tomás Vodanovic sobre su comentada lesión.

