Firma y arraigo nacional: Justicia decidirá las cautelares para padre de menor fallecida en edificio en Las Condes

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago define la medida cautelar contra Jorge José Francisco Contanzo Chávez, formalizado por la muerte de su hija. La menor, de solo dos años, falleció al caer del piso once en la comuna de Las Condes.

Las pericias policiales de la Brigada de Homicidios Metropolitana lograron establecer la dinámica del trágico suceso residencial. El fiscal de flagrancia Fernando Zeballos detalló que la víctima de dos años se encontraba realizando su visita reglamentaria de fin de semana, cuando ocurrió el lamentable accidente mientras el imputado y su actual pareja dormían profundamente en el dormitorio principal del departamento, bajos los efectos del alcohol.

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De forma paralela, la menor de edad descansaba en una habitación que no disponía de las mallas metálicas obligatorias. La tragedia se desencadenó cuando la niña despertó y cayó al vacío por la ventana.

Según el portal Biobío, fue la magistrada Andrea Osorio quien comunicó la poca posibilidad de una prisión preventiva, aludiendo a una "imprudencia temeraria sin dolo eventual".

El Ministerio Público imputa al progenitor el delito de homicidio simple bajo la figura penal de comisión por omisión en calidad de autor. Por su parte, y al contrario de lo dicho por la magistrada, el fiscal Jorge Reyes argumentó la existencia de un dolo eventual debido al estado de ebriedad y extrema negligencia del cuidador.

La fiscalía enfatizó que el imputado durmió por cuarenta minutos tras el impacto sin percatarse del fallecimiento de la víctima de dos años. La defensa del imputado, en tanto, rechazó los cargos criminales argumentando que el doloroso hecho corresponde exclusivamente a un lamentable accidente de carácter doméstico.

El abogado Cristian Santander aseguró que su representado es un padre afectuoso que cumplió con hacer dormir a la niña antes del suceso. Asimismo, el jurista descartó la hipótesis de dolo indicando que las mallas de seguridad no son obligatorias por ley.

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"Es un lamentable accidente que le ocurre a un padre. Un padre querendón de su hija", dijo Santander.

La magistrada califica la acción como una imprudencia temeraria descartando de plano una actitud de indiferencia intencional por parte del cuidador. El tribunal dispuso que el imputado permanezca bajo "detención en tránsito" en un módulo apartado de la población penal.

Mientras la Corte de Apelaciones resuelve la apelación final, se espera que el arraigo nacional y/o la firma mensual sean las cautelares que dicte la justicia.