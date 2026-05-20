"Por hacer mi pega": Alcalde denunció múltiples amenazas de muerte luego de borrar murales de equipo de fútbol

Luego de concretar el borrado de murales de barras de fútbol, el alcalde de la comuna de San Bernardo, Christopher White (PS), denunció recibir múltiples amenazas de muerte. La autoridad señaló su preocupación y remarcó el compromiso con su gestión.

La situación se dio a pocas horas de que el personal municipal concretara la limpieza de muros pertenecientes a Colo Colo. Cabe destacar que, según indicó radio Biobío, al momento del borrado se registraron lanzamientos de fuegos artificiales con la finalidad de intimidar al personal municipal.

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A través de su cuenta de Instagram, el alcalde de San Bernardo denunció de manera gráfica las amenazas que han invadido sus cuentas digitales.

"He sido amenazado de muerte por hacer mi pega", comienza diciendo el líder comunal en un reel en el cual cuestiona que "no puede ser que los alcaldes nos sintamos solos".

"¿Hasta cuándo las autoridades a nivel central van a permitir este tipo de cosas por no tener un plan de trabajo? No puede ser que los alcaldes nos sintamos solos. No puede ser que un grupo minoritario de delincuentes, que dicen ser de un club, finalmente termine imponiéndose en el espacio público", enfatizó.

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Asimismo, White señaló que los antecedentes están a disposición de la Fiscalía luego de poner una denuncia formal por la compleja situación. Finalmente aseguró que "seguiremos trabajando para disputarle el espacio a los delincuentes, que siguen siendo una minoría".