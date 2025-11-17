Johannes Kaiser anuncia su apoyo a Kast en segunda vuelta con recado a Jara: "La alternativa es impresentable"

Finalmente, tras una intensa jornada de votaciones, serán Jeannette Jara y José Antonio Kast quienes se midan en la segunda vuelta de estas elecciones presidenciales 2025, y como era de esperarse, Johannes Kaiser ratificó su respaldo al líder republicano y, fiel a su estilo, le dejó un particular recado a la candidata oficialista.

"Reconocemos en esta instancia, con la hidalguía que corresponde, la victoria de José Antonio Kast que acaba de pasar a la siguiente ronda. Nosotros cumplimos nuestra palabra, el Partido Nacional Libertario es un partido de palabra, y vamos a respaldar su candidatura en segunda vuelta porque la alternativa es la señora Jara", anunció en su discurso post resultados.

"Ahora, para quienes puedan estar tristes o deprimidos porque nosotros no ganamos, hace seis meses atrás nosotros no teníamos nada, apenas habíamos logrado reunir las firmas del partido. Seis meses después, vamos a tener una bancada, vamos a tener senadores y vamos a tener diputados", expuso orgulloso.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

"Somos una fuerza que llegó para quedarse en la política nacional, y vamos a velar porque esos principios que con tanta generosidad han adoptado otros partidos políticos, y que provenían de nuestro programa, se cumplan efectivamente", finalizó tajante el excéntrico fundador del Partido Nacional Libertario.

Potente recado a Jeannette Jara

Minutos más tarde, ya en el comando de José Antonio Kast, Kaiser insistió en su apoyo al republicano con un potente mensaje a Jeannette Jara: "Lo vamos a respaldar con todos nuestros recursos, con lo que esté a nuestra disposición, porque entre otras cosas, la alternativa es impresentable. Votar por José Antonio Kast hoy, es votar por Chile".

Te puede interesar: VIDEO: Alcalde Vodanovic explica por qué tuvo que votar con muletas en las elecciones presidenciales