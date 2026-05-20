La U sufre tremendo portazo de anhelado refuerzo internacional: "Siempre estuvo claro"

La U sufre tremendo portazo de anhelado refuerzo internacional

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

eliminación de ministerios pavez

¿Eliminación de Ministerios? Subsecretario Pavez abrió la posibilidad a reducir las carteras del gabinete
Histórico de Colo Colo zamarrea a Arturo Vidal tras nueva polémica

"Ya no es un niño": Histórico de Colo Colo zamarrea a Arturo Vidal tras nueva polémica
PLAN PROTEGE INVIERNO 2026

Plan Protege Invierno 2026: Revisa de qué se trata el beneficio social que anunció el presidente Kast
Revelan cláusula que tiene a jugador de Colo Colo con pie y medio fuera del club

¡Ojito albos!: Revelan cláusula que tiene a jugador de Colo Colo con un pie fuera del club
ximena lincolao congreso

Ministra Ximena Lincolao fue citada al Congreso por crisis en Ciencia, pero no llegó: Hizo un viaje familiar a…
Tres figuras de la UC están al borde de perderse duelo ante Boca Juniors

¡A cuidarse!: Tres figuras de la UC están al borde de perderse duelo ante Boca Juniors
El orgullo de Cristián Zavala tras goleada de Coquimbo Unido en Copa Libertadores

El mensaje de Cristián Zavala tras goleada de Coquimbo Unido en Copa Libertadores: "Este grupo..."
MENOR LAS CONDES

Firma y arraigo nacional: Justicia decidirá las cautelares para padre de menor fallecida en edificio en Las Condes
alcalde san bernardo amenazas de muerte

"Por hacer mi pega": Alcalde denunció múltiples amenazas de muerte luego de borrar murales de equipo de fútbol
cambio gabinete jose antonio kast moneda

Presidente Kast concreta el cambio de gabinete más prematuro desde el regreso a la democracia: Mira los ajustes

El primer semestre de la temporada está llegando a su fin, se acerca el esperado mercado de fichajes y Universidad de Chile ya trabaja en posibles incorporaciones para potenciar su plantilla, aunque la misión no arrancó del todo bien para los azules, y es que un potencial refuerzo internacional le cerró las puertas a la U.

Resulta que una de las prioridades del técnico Fernando Gago sería sumar variantes en la zona de ataque, y en el horizonte del 'Romántico Viajero' apareció Ignacio Lago, extremo argentino de 23 años al que la dirigencia de Azul Azul le hizo saber su interés, pero los planes del jugador eran completamente diferentes.

Fue el propio agente del trasandino, Pablo Caro, quien en conversación con Sol Play reveló que el ofensivo tenía opciones de llegar al Centro Deportivo Azul, pero prefirió continuar vistiendo la camiseta de Colón de Santa Fe: "Nacho Lago le dijo que no a Peñarol y a la U de Chile para poder seguir en Colón".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"El objetivo siempre estuvo claro, la renovación se hizo hasta diciembre del 2027", agregó sobre su representado, extensión del vínculo que la propia institución ya hizo oficial mediante sus redes sociales, por lo que, al menos para el mercado que se avecina, su arribo a Universidad de Chile quedó descartado.

Los números del refuerzo que no llegará a la U

Durante la presente temporada, Ignacio Lago disputó un total de 13 encuentros junto a Colón de Santa Fe, donde consiguió marcar seis goles y aportó tres asistencias, números que lo perfilaban como un buen refuerzo según los criterios de la U, que deberá seguir buscando nuevas alternativas para el segundo semestre.

Te puede interesar: ¡ENORME POLÉMICA! Arturo Vidal es vinculado a millonario robo en casa de cambio

NOTAS DESTACADAS

eliminación de ministerios pavez

¿Eliminación de Ministerios? Subsecretario Pavez abrió la posibilidad a reducir las carteras del gabinete
Histórico de Colo Colo zamarrea a Arturo Vidal tras nueva polémica

"Ya no es un niño": Histórico de Colo Colo zamarrea a Arturo Vidal tras nueva polémica
PLAN PROTEGE INVIERNO 2026

Plan Protege Invierno 2026: Revisa de qué se trata el beneficio social que anunció el presidente Kast
Revelan cláusula que tiene a jugador de Colo Colo con pie y medio fuera del club

¡Ojito albos!: Revelan cláusula que tiene a jugador de Colo Colo con un pie fuera del club
ximena lincolao congreso

Ministra Ximena Lincolao fue citada al Congreso por crisis en Ciencia, pero no llegó: Hizo un viaje familiar a…
Tres figuras de la UC están al borde de perderse duelo ante Boca Juniors

¡A cuidarse!: Tres figuras de la UC están al borde de perderse duelo ante Boca Juniors
El orgullo de Cristián Zavala tras goleada de Coquimbo Unido en Copa Libertadores

El mensaje de Cristián Zavala tras goleada de Coquimbo Unido en Copa Libertadores: "Este grupo..."
MENOR LAS CONDES

Firma y arraigo nacional: Justicia decidirá las cautelares para padre de menor fallecida en edificio en Las Condes
alcalde san bernardo amenazas de muerte

"Por hacer mi pega": Alcalde denunció múltiples amenazas de muerte luego de borrar murales de equipo de fútbol
cambio gabinete jose antonio kast moneda

Presidente Kast concreta el cambio de gabinete más prematuro desde el regreso a la democracia: Mira los ajustes
cambio gabinete jose antonio kast

Presidente José Antonio Kast anunció su primer cambio de gabinete: ¿Qué se sabe?

¡ENORME POLÉMICA! Arturo Vidal es vinculado a millonario robo en casa de cambio

¡NUEVO CAMPEÓN! Arsenal levanta la Premier League tras más de 20 años de espera

VIDEO | ¡LO CELEBRARON POCO! El viral momento en que Neymar Jr es convocado para el Mundial 2026

¿TRAERÁ CONSECUENCIAS? El informe arbitral que complica a Universidad de Chile y Cobresal
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡UN GRAN INICIO! Tomás Barrios supera el debut en la Qualy de Roland Garros

¡UN HECHO INSÓLITO! Dueño de equipo pone a su hija a cargo de club y quiebra un año después
Figura de Universidad Católica es seguida desde Argentina y Europa

¿Deja el Claro Arena?: Figura de Universidad Católica es seguida desde Argentina y Europa
víctor chanfreau PC

Flotilla fue interceptada antes de llegar con ayuda a Gaza: PC exige liberación de Víctor Chanfreau y llama a "movilizarse"
Destapan el impensado destino de Pep Guardiola tras abandonar el Manchester City

¡Bombazo inminente!: Destapan impensado destino de Pep Guardiola tras abandonar el Manchester City