La U sufre tremendo portazo de anhelado refuerzo internacional: "Siempre estuvo claro"

El primer semestre de la temporada está llegando a su fin, se acerca el esperado mercado de fichajes y Universidad de Chile ya trabaja en posibles incorporaciones para potenciar su plantilla, aunque la misión no arrancó del todo bien para los azules, y es que un potencial refuerzo internacional le cerró las puertas a la U.

Resulta que una de las prioridades del técnico Fernando Gago sería sumar variantes en la zona de ataque, y en el horizonte del 'Romántico Viajero' apareció Ignacio Lago, extremo argentino de 23 años al que la dirigencia de Azul Azul le hizo saber su interés, pero los planes del jugador eran completamente diferentes.

Fue el propio agente del trasandino, Pablo Caro, quien en conversación con Sol Play reveló que el ofensivo tenía opciones de llegar al Centro Deportivo Azul, pero prefirió continuar vistiendo la camiseta de Colón de Santa Fe: "Nacho Lago le dijo que no a Peñarol y a la U de Chile para poder seguir en Colón".

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"El objetivo siempre estuvo claro, la renovación se hizo hasta diciembre del 2027", agregó sobre su representado, extensión del vínculo que la propia institución ya hizo oficial mediante sus redes sociales, por lo que, al menos para el mercado que se avecina, su arribo a Universidad de Chile quedó descartado.

✍🏻 NACHO 2027



Tenemos el agrado de informarles que Ignacio Lago renovó contrato con la institución hasta diciembre de 2027.



Tuvimos la suerte de hacerle unas preguntas a Nacho luego de la firma y estas fueron sus palabras.



¡Vamos, bichito! 💪🏻#ColonDePie ♥️🖤 pic.twitter.com/UovPP1YPGH — Club Atlético Colón ⭐ (@ColonOficial) May 20, 2026

Los números del refuerzo que no llegará a la U

Durante la presente temporada, Ignacio Lago disputó un total de 13 encuentros junto a Colón de Santa Fe, donde consiguió marcar seis goles y aportó tres asistencias, números que lo perfilaban como un buen refuerzo según los criterios de la U, que deberá seguir buscando nuevas alternativas para el segundo semestre.

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