¿TRAERÁ CONSECUENCIAS? El informe arbitral que complica a Universidad de Chile y Cobresal

El pasado fin de semana regresó el Campeonato Nacional a la acción de nuestras canchas, luego que se disputara la fase de grupos de la Copa de La Liga. Es aquí donde Universidad de Chile debía enfrentar a Cobresal en condición de visitante en el norte del país.

El duelo estuvo bastante equilibrado con opciones en ambas porterías, pero todo se decidió en el minuto 75', cuando Steffan Pino sirvió un increíble tiro libre con gran fuerza que se coló en todo el ángulo de la portería custodiada por Gabriel Castellón, dándole así la victoria al cuadro local.

Con esta complicada derrota, Universidad de Chile comienza a quedarse atrás en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, ubicándose por el momento en el octavo lugar, fuera de los puestos de copas internacionales y a 10 puntos de distancia del líder Colo Colo.

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El pasado fin de semana, Universidad de Chile tuvo una ingrata visita al norte del país, ya que cayó por la cuenta mínima ante Cobresal tras un verdadero golazo de tiro libre de Steffan Pino, lo que además comienza a complicarlos en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

¿Habrán sanciones?

Pero la derrota no fue todo lo malo de aquel encuentro, sino que además, el informe arbitral de Franco Jiménez evidenció algunos problemas con ambos equipos. Primero en el caso de Cobresal, los futbolistas ingresaron al campo de juego con niños, algo que no estaba plenamente autorizado. Mientras que en los azules, se puntualizó que Javier Altamirano incumplió la norma del uniforme, al utilizar medias blancas por debajo de las azules oficiales.

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