¿TRAERÁ CONSECUENCIAS? El informe arbitral que complica a Universidad de Chile y Cobresal

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

cambio gabinete jose antonio kast moneda

Presidente Kast concreta el cambio de gabinete más prematuro desde el regreso a la democracia: Mira los ajustes
cambio gabinete jose antonio kast

Presidente José Antonio Kast anunció su primer cambio de gabinete: ¿Qué se sabe?

¡ENORME POLÉMICA! Arturo Vidal es vinculado a millonario robo en casa de cambio

¡NUEVO CAMPEÓN! Arsenal levanta la Premier League tras más de 20 años de espera

VIDEO | ¡LO CELEBRARON POCO! El viral momento en que Neymar Jr es convocado para el Mundial 2026
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡UN GRAN INICIO! Tomás Barrios supera el debut en la Qualy de Roland Garros

¡UN HECHO INSÓLITO! Dueño de equipo pone a su hija a cargo de club y quiebra un año después
Figura de Universidad Católica es seguida desde Argentina y Europa

¿Deja el Claro Arena?: Figura de Universidad Católica es seguida desde Argentina y Europa
víctor chanfreau PC

Flotilla fue interceptada antes de llegar con ayuda a Gaza: PC exige liberación de Víctor Chanfreau y llama a "movilizarse"
Destapan el impensado destino de Pep Guardiola tras abandonar el Manchester City

¡Bombazo inminente!: Destapan impensado destino de Pep Guardiola tras abandonar el Manchester City

El pasado fin de semana regresó el Campeonato Nacional a la acción de nuestras canchas, luego que se disputara la fase de grupos de la Copa de La Liga. Es aquí donde Universidad de Chile debía enfrentar a Cobresal en condición de visitante en el norte del país.

El duelo estuvo bastante equilibrado con opciones en ambas porterías, pero todo se decidió en el minuto 75', cuando Steffan Pino sirvió un increíble tiro libre con gran fuerza que se coló en todo el ángulo de la portería custodiada por Gabriel Castellón, dándole así la victoria al cuadro local.

Con esta complicada derrota, Universidad de Chile comienza a quedarse atrás en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, ubicándose por el momento en el octavo lugar, fuera de los puestos de copas internacionales y a 10 puntos de distancia del líder Colo Colo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

El pasado fin de semana, Universidad de Chile tuvo una ingrata visita al norte del país, ya que cayó por la cuenta mínima ante Cobresal tras un verdadero golazo de tiro libre de Steffan Pino, lo que además comienza a complicarlos en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

¿Habrán sanciones?

Pero la derrota no fue todo lo malo de aquel encuentro, sino que además, el informe arbitral de Franco Jiménez evidenció algunos problemas con ambos equipos. Primero en el caso de Cobresal, los futbolistas ingresaron al campo de juego con niños, algo que no estaba plenamente autorizado. Mientras que en los azules, se puntualizó que Javier Altamirano incumplió la norma del uniforme, al utilizar medias blancas por debajo de las azules oficiales.

También te puede interesar: ¡UN GRAN INICIO! Tomás Barrios supera el debut en la Qualy de Roland Garros

NOTAS DESTACADAS

cambio gabinete jose antonio kast moneda

Presidente Kast concreta el cambio de gabinete más prematuro desde el regreso a la democracia: Mira los ajustes
cambio gabinete jose antonio kast

Presidente José Antonio Kast anunció su primer cambio de gabinete: ¿Qué se sabe?

¡ENORME POLÉMICA! Arturo Vidal es vinculado a millonario robo en casa de cambio

¡NUEVO CAMPEÓN! Arsenal levanta la Premier League tras más de 20 años de espera

VIDEO | ¡LO CELEBRARON POCO! El viral momento en que Neymar Jr es convocado para el Mundial 2026
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡UN GRAN INICIO! Tomás Barrios supera el debut en la Qualy de Roland Garros

¡UN HECHO INSÓLITO! Dueño de equipo pone a su hija a cargo de club y quiebra un año después
Figura de Universidad Católica es seguida desde Argentina y Europa

¿Deja el Claro Arena?: Figura de Universidad Católica es seguida desde Argentina y Europa
víctor chanfreau PC

Flotilla fue interceptada antes de llegar con ayuda a Gaza: PC exige liberación de Víctor Chanfreau y llama a "movilizarse"
Destapan el impensado destino de Pep Guardiola tras abandonar el Manchester City

¡Bombazo inminente!: Destapan impensado destino de Pep Guardiola tras abandonar el Manchester City
DC rechazo megarreforma

"Nos cansamos de…": La DC se suma a otros partidos y anunció su rechazo a "megarreforma" del Gobierno
Revelan lesión de figura de Colo Colo previo al Clásico ante la UC

¿Llega o no?: Detallan lesión de figura de Colo Colo previo al Clásico frente a la UC
chileno-detenido-en-brasil-racismo-homofobia

"Estuve en tratamiento psiquiátrico, mi mente estaba…" Chileno detenido en Brasil redactó carta pidiendo disculpas
Esto necesita Coquimbo Unido para clasificar a octavos de Copa Libertadores

Calculadora en mano: Esto necesita Coquimbo Unido para clasificar a octavos de Copa Libertadores
Arturo vidal casa de cambio

Arturo Vidal declaró ante la justicia por robo a casa de cambio: Las claves para entender el caso
Jorge Huenchullán Temucuicui

¿Quién es Jorge Huenchullán? Ministra Steinert encabeza operativo que dejó dos detenidos en Temucuicui
Confirman fecha del primer Clásico con hinchas visitantes en el fútbol chileno

¡Vuelve la tradición!: Confirman fecha para el primer Clásico con hinchas visitantes en el fútbol chileno
Gendarmería pedófilo confeso

Gendarmería perdió contra pedófilo confeso y tendrá que darle internet para estudiar: Fue puntaje nacional en Paes

¡OTRA VEZ! Jorge Sampaoli pide millonaria indemnización en Brasil
Las dos prioridades de Colo Colo y Ortiz en el mercado de fichajes

¡NO ES OPCIÓN PARA ORTIZ! El primer cortado de Colo Colo de cara al mercado de fichajes