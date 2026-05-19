VIDEO | ¡LO CELEBRARON POCO! El viral momento en que Neymar Jr es convocado para el Mundial 2026

Por: Gonzalo Zamora

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Actualmente queda menos de un mes para que por fin se de inicio al Mundial 2026, es aquí donde las naciones clasificadas ya están afinandolos últimos detalles para preparar a las delegaciones que los representarán en esta edición de la Copa del Mundo.

Esta semana, muchos de los países participantes estarán haciendo oficiales sus nóminas finales sobre los jugadores elegidos que los representarán en esta nueva edición de la Copa del Mundo en el norte de nuestro continente.

Una de las nóminas más esperadas a nivel mediático era la de Brasil, donde Carlo Ancelotti reservó hasta el final la gran duda de todo el mundo de si Neymar Jr tendría la última oportunidad de participar del Mundial 2026 junto a su selección.

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El día de ayer, Carlo Ancelotti reveló para toda la prensa y el mundo la nómina final de la selección de Brasil con los jugadores que los representarán en el Mundial 2026. Fue aquí donde finalmente se confirmo que Neymar Jr podrá disputar su última Copa del Mundo.

Un momento muy festejado

El momento en que el estratega de la selección carioca anunció a los delanteros escogidos ya está siendo viral en internet, ya que además de dejar en gran suspenso el nombre de Neymar Jr, al momento de decirlo fue aclamado por todos los presentes en la conferencia de prensa.

Revisa a continuación el momento en cuestión:

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