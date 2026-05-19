¡UN GRAN INICIO! Tomás Barrios supera el debut en la Qualy de Roland Garros

Esta semana comienzan a disputarse las clasificatorias para Roland Garros, este es el segundo Grand Slam de la temporada, donde Alejandro Tabilo ya está anotado en el Main Draw, pero otro chileno quiere sumarse al cuadro principal, este es el caso de Tomás Barrios.

El chillanejo viene de caer en los cuartos de final del Challenger de Oeiras 4, donde en un duro y disputado partido no pudo superar al tenista estadounidense Emilio Nava, perdiendo por parciales de 6-2/4-6/6-7.

Ahora, Tomás Barrios busca lograr superar la Qualy para ingresar al cuadro principal de Roland Garros y así poder disputar este Grand Slam en la búsqueda de seguir sumando puntos para el ránking ATP de la temporada.

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El día de hoy, Tomás Barrios (135) tuvo un gran debut en la primera ronda de la Qualy para Roland Garros, donde debió medirse ante el tenista francés Harold Mayot (217), a quien en poco más de dos horas superó por parciales de 6-4/1-6/6-3.

Quiere ingresar al cuadro principal

Gracias a esta victoria, continúa con vida en la búsqueda de ingresar al Main Draw de Roland Garros, donde por el paso a la fase final de la clasificatoria deberá medirse ante el ganador del duelo entre el inglés Harry Wenderleken (228) y el francés Luka Pavlovic (240).

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