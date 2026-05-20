¿Eliminación de Ministerios? Subsecretario Pavez abrió la posibilidad a reducir las carteras del gabinete

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se refirió al reciente cambio de gabinete del presidente José Antonio Kast y apuntó a una eventual eliminación de Ministerios.

En conversación con radio Cooperativa, la autoridad oficialista se mostró contrario a las críticas que apuntan a que los enroques en el gabinete se dan a la falta de personalidades del oficialismo. En esa línea, Pavez apuntó más bien a "una señal del presidente" Kast.

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Fue en ese contexto que el abogado extendió su punto de vista poniendo en duda la continuidad de un gabinete tal como lo conocemos: "(hay una) necesidad de reflexionar en torno al número de ministerios que tenemos. Acá hay una señal del Presidente, vamos a revisar la pertinencia de tener 25 ministros".

"Vamos a reflexionar a ver si podemos concretar esto con reformas legales, hoy día hay 22 ministros y es una señal también de algo que nuestro sector político invita a reflexionar a la ciudadanía", enfatizó el subsecretario.

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Finalmente, la autoridad llamó a que cada ministro contribuya a la correcta comunicación de ideas desde el Gobierno hacia la ciudadanía."Esta también es una oportunidad para que todo el gabinete vaya reforzando las comunicaciones del gobierno", cerró.