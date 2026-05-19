¡ENORME POLÉMICA! Arturo Vidal es vinculado a millonario robo en casa de cambio

Por: Gonzalo Zamora

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El Campeonato Nacional regresó a las canchas de nuestro país el pasado fin de semana, luego de la acción que se vio en la fase de grupos de la Copa de La Liga. Fue aquí donde Colo Colo recibir en condición de local a Ñublense en el estadio monumental.

El partido se jugó completamente bajo las reglas del cacique, quienes en una actuación fenomenal se quedaron con una abultada victoria por 6-2, gracias a las anotaciones de Leandro Hernández, Joaquín Sosa, Javier Correa (x2), Arturo Vidal y Lautaro Pastrán.

Tras esta apabullante victoria, Colo Colo ratifica su posición como el actual líder en la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional, sacándole además una diferencia de cinco puntos a su más cercano perseguidor, Huachipato.

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El día de hoy, Arturo Vidal encendió una enorme polémica al ser vinculado en un millonario robo a una casa de cambio por un monto cercano a los 50 millones de pesos. Este delito fue cometido por el jefe del local Globa Money, Ignacio Rodríguez, quien además es un viejo amigo del King y confesó que el hecho fue un encargo del futbolista de Colo Colo.

Bajo la mira de la justicia

Debido a esto, Arturo Vidal fue llamado a declarar a la PDI en calidad de testigo sobre los hechos, donde además devolvió una millonaria suma. En definitiva, fueron 35 millones de pesos los que fueron entregados por el jugador albo, quien sigue en el ojo de la polémica, ya que el hermano de Ignacio Rodríguez tiene un estrecho vínculo con Vidal, ya que manejaría sus finanzas.

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