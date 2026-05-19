¡UN HECHO INSÓLITO! Dueño de equipo pone a su hija a cargo de club y quiebra un año después

El mundo de fútbol ha ido cambiando con el paso de los años, donde si bien se mantiene la pasión por los colores por parte de los hinchas, al momento de hablar sobre la administración de estos mismos, todo cambia en torno a los negocios y el dinero.

Cada vez más, el fútbol se convierte en un negocio, dejando atrás la mística que lo ha hecho el deporte más seguido del mundo. Esto es algo que se ve por ejemplo ahora en el Mundial 2026, donde se están cambiando muchas reglas para que el espectáculo genere más dinero.

Pero este tipo de pensamiento lleva a los dueños de clubes a tomar muchas veces decisiones erróneas, las cuáles pueden terminar incluso con la quiebra de un equipo, tal como le pasó a una institución italiana de la tercera división.

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En septiembre del año pasado, el millonario Gian Luigi Rizzo compró el Ternana Calcio de la tercera división italiana, donde generó gran controversia al nombrar como presidente de la institución a su hija de tan sólo 23 años de edad.

Crónica de una muerte anunciada

La joven al no tener ninguna experiencia en el mundo del deporte o el manejo de una institución, provocó que en menos de un año el club se fuera a la quiebra y esté a puertas de desaparecer tras ser liquidado económicamente.

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