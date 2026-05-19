¿Deja el Claro Arena?: Figura de Universidad Católica es seguida desde Argentina y Europa

Figura de Universidad Católica es seguida desde Argentina y Europa

Por: Kevin Vejar

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Mientras Universidad Católica se prepara para su crucial partido frente a Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores, una sorpresiva noticia le quita la tranquilidad del técnico Daniel Garnero, y es que una de las principales figuras de su equipo despertó interés desde Argentina y Europa, donde amenazan con arrebatarle al jugador.

Se trata de Clemente Montes, atacante de 25 años que está cumpliendo una gran campaña con la camiseta de la 'Franja' tanto en el plano local como en el ámbito internacional, por lo que su nombre se volvió bastante atractivo justo cuando se avecina el esperado mercado de fichajes de intertemporada.

Según señaló el medio partidario Punto Cruzado, el ofensivo apareció en la carpeta de hasta tres diferentes equipos del extranjero, quienes ya le hicieron saber al club la intención de sumarlo a sus filas: "Maneja tres sondeos para dejar Universidad Católica, uno desde Argentina y dos desde Europa".

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Clemente Montes es seguido desde Argentina y Europa.

Sin embargo, el citado portal informativo indica que en San Carlos de Apoquindo se reservaron cuáles son los equipos del 'Viejo Continente', aunque no se trataría de ninguna de las mejores ligas del mundo: "Si bien no hay claridad sobre los clubes europeos, no serían de ninguna de las cinco ligas top de Europa".

Clemente Montes no quiere moverse de la UC

Y para finalizar el reporte, fueron enfáticos en que Clemente Montes no estaría conforme con dichos sondeos y no se piensa mover de Universidad Católica esta temporada: "Ninguno de estos tres intereses actualmente ha seducido del todo al delantero, quien tiene como prioridad seguir en la precordillera hasta final de año".

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