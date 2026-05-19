¡NUEVO CAMPEÓN! Arsenal levanta la Premier League tras más de 20 años de espera

Por: Gonzalo Zamora

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Actualmente, las ligas europeas están llegando a su fin, donde las distintas temporadas en las grandes ligas sólo están a unos partidos de culminar y ya en varias de las mismas se han determinado los distintos campeones.

Es España por ejemplo, el FC Barcelona se consagró campeón de La Liga al vencer a su máximo rival el Real Madrid a tres fechas del término de la misma. Otro caso similar es el de la Liga Italiana, donde el Inter de Milán también levantó el trofeo antes del término de la Serie A.

Por otro lado, en Inglaterra, la Premier League se mantenía en suspenso, ya que si bien el Arsenal tiene una ventaja por sobre su más cercano perseguidor, el Manchester City, nada estaba dicho hasta la recta final de la temporada.

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El día de ayer, el Arsenal venció por la cuenta mínima al Burnley en condición de local, metiéndole toda la presión al Manchester City, quienes se enfrentaban el día de hoy al Bournemouth como visitantes y debían obtener sí o sí una victoria para seguir estirando la definició de la Premier League.

Un nuevo campeón en Inglaterra

Pero finalmente, el Manchester City no pudo superar al Bournemouth y tras un empate 1-1, el Arsenal se consagró campeón de la Premier League a falta de una fecha para el termino de la temporada. Los hinchas del Arsenal tuvieron que esperar 22 años para volver a levantar la liga inglesa, tras la enorme hazaña de Arsene Wenger con su equipo en 2004.

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