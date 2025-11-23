Si no vuelve Cortés: Arquero figura del fútbol chileno llegaría a Colo Colo a competir con De Paul

Arquero figura del fútbol chileno llegaría a Colo Colo a competir con De Paul

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

En U de Chile exigen renuncia de Michael Clark.

Colmó la paciencia: directivos de U de Chile le dejan duras advertencias a Michael Clark
Lucas Cepeda colo colo.

Lucas Cepeda se desahoga tras el mal 2025 de Colo Colo: se acordó hasta de Almirón
Arturo Vidal le deja potente mensaje a sus compañeros.

¿Molestará en el camarín? Arturo Vidal deja la grande en Colo Colo por este mensaje sobre su suplencia
Alcalde de Independencia

FOTOS | Alcalde de Independencia confirma relación con reconocida reportera de Chilevisión
Parisi

Votantes de Franco Parisi podrían definir la segunda vuelta: nueva Cadem muestra fuerte inclinación hacia un candidato
Alexis Sánchez le da la mejor noticia a todo el Sevilla tras extensa lesión

¡Locura total!: Alexis Sánchez le da la mejor noticia a todo el Sevilla tras extensa lesión
Domingo Ballas detenido

El calvario de Domingo Ballas en Estados Unidos: por qué terminó en la cárcel migratoria “Alligator Alcatraz”
Club chileno le cierra las puertas a Esteban Pavez ante inminente salida de Colo Colo

"No tiene cabida": Club chileno le cierra las puertas a Esteban Pavez ante inminente salida de Colo Colo
Universidad Católica decide el futuro de una figura del equipo

¿Se va o se queda?: Universidad Católica sorprende y decide el futuro de una figura del equipo
Chile vs Serbia: El picante recado de Nicolás Jarry ante posible duelo con Novak Djokovic en Copa Davis

Chile vs Serbia: El picante recado de Nicolás Jarry ante posible duelo con Novak Djokovic en Copa Davis

La temporada 2025 está llegando a su fin y Colo Colo está obligado a realizar una profunda reestructuración en su plantel, y mientras Brayan Cortés tiene serias opciones de no volver al Cacique, uno de los mejores arqueros del Campeonato Nacional ya fue ofrecido a los albos para competir con Fernando De Paul.

Así es, entre las tantas posiciones que la dirigencia de Blanco y Negro buscaría traer caras nuevas, una está precisamente en el arco, donde si bien el ex Universidad de Chile se alzó como dueño absoluto esta temporada, la salida permanente del 'Indio' a Peñarol, donde está a préstamo y comprarían su carta, obligaría a traer otro golero.

En esa línea, varios guardametas estarían en carpeta en el Estadio Monumental, pero el nombre que más llama la atención es el de Tomás Ahumada, que no solo se ha convertido en una de las principales figuras de Audax Italiano, sino que también en uno de los futbolistas más apetecidos de cara al próximo mercado de pases.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Tomás Ahumada fue ofrecido a Colo Colo.

Los números de Ahumada en Audax

El arquero de 24 años no ha tenido el mejor segundo semestre con los itálicos, casi como consecuencia de una decadencia general en el nivel del equipo, pero esto no quita que fue uno de los principales artífices de que Audax esté clasificando a Copa Sudamericana y en su momento peleara hasta la punta del campeonato.

Y si vamos a los números, el oriundo de Recoleta disputó un total de 39 encuentros entre la Liga de Primera y la Copa Chile a lo largo de la presente campaña, logrando la no despreciable suma de 12 vallas invictas, por lo que no es sorpresa que Ahumada pueda convertirse en la competencia de Fernando De Paul en Macul.

Te puede interesar: "No tiene cabida": Club chileno le cierra las puertas a Esteban Pavez ante inminente salida de Colo Colo

NOTAS DESTACADAS

En U de Chile exigen renuncia de Michael Clark.

Colmó la paciencia: directivos de U de Chile le dejan duras advertencias a Michael Clark
Lucas Cepeda colo colo.

Lucas Cepeda se desahoga tras el mal 2025 de Colo Colo: se acordó hasta de Almirón
Arturo Vidal le deja potente mensaje a sus compañeros.

¿Molestará en el camarín? Arturo Vidal deja la grande en Colo Colo por este mensaje sobre su suplencia
Alcalde de Independencia

FOTOS | Alcalde de Independencia confirma relación con reconocida reportera de Chilevisión
Parisi

Votantes de Franco Parisi podrían definir la segunda vuelta: nueva Cadem muestra fuerte inclinación hacia un candidato
Alexis Sánchez le da la mejor noticia a todo el Sevilla tras extensa lesión

¡Locura total!: Alexis Sánchez le da la mejor noticia a todo el Sevilla tras extensa lesión
Domingo Ballas detenido

El calvario de Domingo Ballas en Estados Unidos: por qué terminó en la cárcel migratoria “Alligator Alcatraz”
Club chileno le cierra las puertas a Esteban Pavez ante inminente salida de Colo Colo

"No tiene cabida": Club chileno le cierra las puertas a Esteban Pavez ante inminente salida de Colo Colo
Universidad Católica decide el futuro de una figura del equipo

¿Se va o se queda?: Universidad Católica sorprende y decide el futuro de una figura del equipo
Chile vs Serbia: El picante recado de Nicolás Jarry ante posible duelo con Novak Djokovic en Copa Davis

Chile vs Serbia: El picante recado de Nicolás Jarry ante posible duelo con Novak Djokovic en Copa Davis
Esto cuesta la estrella de Coquimbo Unido que se pelean Colo Colo, la U y la UC

¿Llegará a un grande?: Esto cuesta la estrella de Coquimbo Unido que se pelean Colo Colo, la U y la UC
Guarello revela el reemplazante ideal para Gustavo Álvarez en la U

Guarello revela el reemplazante ideal para Gustavo Álvarez en la U: "Un desafío interesante"
Colo Colo prepara el bombazo con un refuerzo desde el fútbol brasileño

¡Atención albos!: Colo Colo prepara el bombazo con un refuerzo desde el fútbol brasileño
El feroz reclamo de Unión Española tras quedar con pie y medio en Primera B

El feroz reclamo de Unión Española tras quedar con pie y medio en Primera B: "Fuimos claramente..."
Claudio Borghi destapa el bombástico próximo destino de este jugador de la U

Claudio Borghi destapa el bombástico próximo destino de este jugador de la U: "Lo están viendo de..."
Garzón del caso María Elcira lanzó contundente descargo tras exposición mediática

“Mi imagen está por el suelo”: Garzón del caso María Elcira lanzó contundente descargo tras exposición mediática

¡Para no perder el ritmo! La Roja ya confirma un nuevo amistoso para el próximo año
José Antonio Kast vivió tenso momento en visita al Barrio Franklin

“Familiar de asesinos”: José Antonio Kast vivió tenso momento en visita al Barrio Franklin
Polémica en el comando de Jara: Desvinculan a conocido cantante urbano tras revelarse denuncia por VIF

Polémica en el comando de Jara: Desvinculan a conocido cantante urbano tras revelarse denuncia por VIF

¡Rompió el silencio! Manuel Pellegrini habló sobre su opción en La Roja