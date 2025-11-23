Si no vuelve Cortés: Arquero figura del fútbol chileno llegaría a Colo Colo a competir con De Paul

La temporada 2025 está llegando a su fin y Colo Colo está obligado a realizar una profunda reestructuración en su plantel, y mientras Brayan Cortés tiene serias opciones de no volver al Cacique, uno de los mejores arqueros del Campeonato Nacional ya fue ofrecido a los albos para competir con Fernando De Paul.

Así es, entre las tantas posiciones que la dirigencia de Blanco y Negro buscaría traer caras nuevas, una está precisamente en el arco, donde si bien el ex Universidad de Chile se alzó como dueño absoluto esta temporada, la salida permanente del 'Indio' a Peñarol, donde está a préstamo y comprarían su carta, obligaría a traer otro golero.

En esa línea, varios guardametas estarían en carpeta en el Estadio Monumental, pero el nombre que más llama la atención es el de Tomás Ahumada, que no solo se ha convertido en una de las principales figuras de Audax Italiano, sino que también en uno de los futbolistas más apetecidos de cara al próximo mercado de pases.

Tomás Ahumada fue ofrecido a Colo Colo.

Los números de Ahumada en Audax

El arquero de 24 años no ha tenido el mejor segundo semestre con los itálicos, casi como consecuencia de una decadencia general en el nivel del equipo, pero esto no quita que fue uno de los principales artífices de que Audax esté clasificando a Copa Sudamericana y en su momento peleara hasta la punta del campeonato.

Y si vamos a los números, el oriundo de Recoleta disputó un total de 39 encuentros entre la Liga de Primera y la Copa Chile a lo largo de la presente campaña, logrando la no despreciable suma de 12 vallas invictas, por lo que no es sorpresa que Ahumada pueda convertirse en la competencia de Fernando De Paul en Macul.

