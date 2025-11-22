¡Atención albos!: Colo Colo prepara el bombazo con un refuerzo desde el fútbol brasileño

Colo Colo prepara el bombazo con un refuerzo desde el fútbol brasileño

Por: Kevin Vejar

Luego de un Centenario para el olvido, el gran objetivo de Colo Colo en este final de temporada es la clasificación a la Copa Sudamericana 2026, y precisamente por una hipotética participación en el certamen es que los albos deben traer refuerzos a la altura, como el que ahora buscarían desde nada más y nada menos que Brasil.

Así es, el técnico Fernando Ortiz y la dirigencia de Blanco y Negro ya trabajan en conjunto para definir la urgente reestructuración que necesita el Cacique, donde además de las caras nuevas, será crucial decidir qué jugadores deberán decir adiós al Monumental, y habrá una zona de la cancha que sufrirá importantes cambios: la defensa.

Según los trascendidos, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Alan Saldivia están con pie y medio fuera de la institución para la campaña entrante, por lo que obviamente el 'popular' buscará hacerse con al menos un nuevo defensor central, posición que ha sido un dolor de cabeza desde la abrupta salida de Maximiliano Falcón a principio de año.

En esa línea, según indicó EnCancha, la solución estaría en el fútbol brasileño: Benjamín Kuscevic, zaguero chileno que, en el papel, podría significar un salto de calidad para la defensa colocolina, considerando su condición como uno de los pilares de Fortaleza, donde ha disputado 34 partidos esta temporada.

Colo Colo estudia el fichaje de Benjamín Kuscevic.

Habrá competencia por Kuscevic

Eso sí, la operación por el formado en Universidad Católica no será nada fácil para Colo Colo, pues además de los albos son varios los clubes precisamente del Brasileirao los que estarían interesados en hacerse con sus servicios, e incluso se habla de que Peñarol de Uruguay sigue de cerca la situación de Kuscevic.

