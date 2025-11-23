"No tiene cabida": Club chileno le cierra las puertas a Esteban Pavez ante inminente salida de Colo Colo

Club chileno le cierra las puertas a Esteban Pavez ante inminente salida de Colo Colo

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

En U de Chile exigen renuncia de Michael Clark.

Colmó la paciencia: directivos de U de Chile le dejan duras advertencias a Michael Clark
Lucas Cepeda colo colo.

Lucas Cepeda se desahoga tras el mal 2025 de Colo Colo: se acordó hasta de Almirón
Arturo Vidal le deja potente mensaje a sus compañeros.

¿Molestará en el camarín? Arturo Vidal deja la grande en Colo Colo por este mensaje sobre su suplencia
Alcalde de Independencia

FOTOS | Alcalde de Independencia confirma relación con reconocida reportera de Chilevisión
Arquero figura del fútbol chileno llegaría a Colo Colo a competir con De Paul

Si no vuelve Cortés: Arquero figura del fútbol chileno llegaría a Colo Colo a competir con De Paul
Parisi

Votantes de Franco Parisi podrían definir la segunda vuelta: nueva Cadem muestra fuerte inclinación hacia un candidato
Alexis Sánchez le da la mejor noticia a todo el Sevilla tras extensa lesión

¡Locura total!: Alexis Sánchez le da la mejor noticia a todo el Sevilla tras extensa lesión
Domingo Ballas detenido

El calvario de Domingo Ballas en Estados Unidos: por qué terminó en la cárcel migratoria “Alligator Alcatraz”
Universidad Católica decide el futuro de una figura del equipo

¿Se va o se queda?: Universidad Católica sorprende y decide el futuro de una figura del equipo
Chile vs Serbia: El picante recado de Nicolás Jarry ante posible duelo con Novak Djokovic en Copa Davis

Chile vs Serbia: El picante recado de Nicolás Jarry ante posible duelo con Novak Djokovic en Copa Davis

Si bien fue el elegido para llevar la jineta de capitán en el accidentado Centenario de Colo Colo, todo parece indicar que el futuro de Esteban Pavez está fuera del Cacique, y cuando su nombre comienza a ser vinculado con diversos clubes, uno de estos rompió el silencio y descartó que el volante pueda sumarse a sus filas.

Así es, el 'Huesi' ya perdió el respaldo de los fanáticos, del técnico Fernando Ortiz e incluso de la dirigencia de Blanco y Negro, pero aparentemente su intención sería continuar en el fútbol chileno, donde según los trascendidos Coquimbo Unido vería con buenos ojos hacerse con sus servicios en el próximo mercado de pases.

Sin embargo, fue el propio gerente deportivo de los 'piratas', Pablo Ramírez, quien en diálogo con TNT Sports desmintió la operación: "Conozco mucho a Esteban Pavez, lo considero una persona muy cercana y es un gran profesional, pero en la estructura actual de Coquimbo, si usted ve nuestros volantes de contención y mixtos, no tiene cabida".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Esteban Pavez no seguiría en Colo Colo para 2026.

En esa línea, el directivo sacó pecho por el plantel de los aurinegros, explicando que no solo descartaron a Pavez, sino que en realidad no pretenden modificar nada en esa zona de la cancha para la temporada 2026: "Creo que tenemos la mejor contención del país y no deberíamos traer a nadie ni sacar a nadie".

¿Y Zavala vuelve a Colo Colo?

Por otra parte, Ramírez reveló que Coquimbo Unido no quiere desprenderse de Cristián Zavala, quien llegó al club tras un caótico préstamo desde Colo Colo: "El pase de Cristián, 50 es nuestro y 50 de Colo Colo". "Él hizo un gesto muy importante para llegar, lo valoramos y estamos haciendo lo posible para que se quede", cerró.

Te puede interesar: ¿Se va o se queda?: Universidad Católica sorprende y decide el futuro de una figura del equipo

NOTAS DESTACADAS

En U de Chile exigen renuncia de Michael Clark.

Colmó la paciencia: directivos de U de Chile le dejan duras advertencias a Michael Clark
Lucas Cepeda colo colo.

Lucas Cepeda se desahoga tras el mal 2025 de Colo Colo: se acordó hasta de Almirón
Arturo Vidal le deja potente mensaje a sus compañeros.

¿Molestará en el camarín? Arturo Vidal deja la grande en Colo Colo por este mensaje sobre su suplencia
Alcalde de Independencia

FOTOS | Alcalde de Independencia confirma relación con reconocida reportera de Chilevisión
Arquero figura del fútbol chileno llegaría a Colo Colo a competir con De Paul

Si no vuelve Cortés: Arquero figura del fútbol chileno llegaría a Colo Colo a competir con De Paul
Parisi

Votantes de Franco Parisi podrían definir la segunda vuelta: nueva Cadem muestra fuerte inclinación hacia un candidato
Alexis Sánchez le da la mejor noticia a todo el Sevilla tras extensa lesión

¡Locura total!: Alexis Sánchez le da la mejor noticia a todo el Sevilla tras extensa lesión
Domingo Ballas detenido

El calvario de Domingo Ballas en Estados Unidos: por qué terminó en la cárcel migratoria “Alligator Alcatraz”
Universidad Católica decide el futuro de una figura del equipo

¿Se va o se queda?: Universidad Católica sorprende y decide el futuro de una figura del equipo
Chile vs Serbia: El picante recado de Nicolás Jarry ante posible duelo con Novak Djokovic en Copa Davis

Chile vs Serbia: El picante recado de Nicolás Jarry ante posible duelo con Novak Djokovic en Copa Davis
Esto cuesta la estrella de Coquimbo Unido que se pelean Colo Colo, la U y la UC

¿Llegará a un grande?: Esto cuesta la estrella de Coquimbo Unido que se pelean Colo Colo, la U y la UC
Guarello revela el reemplazante ideal para Gustavo Álvarez en la U

Guarello revela el reemplazante ideal para Gustavo Álvarez en la U: "Un desafío interesante"
Colo Colo prepara el bombazo con un refuerzo desde el fútbol brasileño

¡Atención albos!: Colo Colo prepara el bombazo con un refuerzo desde el fútbol brasileño
El feroz reclamo de Unión Española tras quedar con pie y medio en Primera B

El feroz reclamo de Unión Española tras quedar con pie y medio en Primera B: "Fuimos claramente..."
Claudio Borghi destapa el bombástico próximo destino de este jugador de la U

Claudio Borghi destapa el bombástico próximo destino de este jugador de la U: "Lo están viendo de..."
Garzón del caso María Elcira lanzó contundente descargo tras exposición mediática

“Mi imagen está por el suelo”: Garzón del caso María Elcira lanzó contundente descargo tras exposición mediática

¡Para no perder el ritmo! La Roja ya confirma un nuevo amistoso para el próximo año
José Antonio Kast vivió tenso momento en visita al Barrio Franklin

“Familiar de asesinos”: José Antonio Kast vivió tenso momento en visita al Barrio Franklin
Polémica en el comando de Jara: Desvinculan a conocido cantante urbano tras revelarse denuncia por VIF

Polémica en el comando de Jara: Desvinculan a conocido cantante urbano tras revelarse denuncia por VIF

¡Rompió el silencio! Manuel Pellegrini habló sobre su opción en La Roja