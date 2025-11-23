"No tiene cabida": Club chileno le cierra las puertas a Esteban Pavez ante inminente salida de Colo Colo

Si bien fue el elegido para llevar la jineta de capitán en el accidentado Centenario de Colo Colo, todo parece indicar que el futuro de Esteban Pavez está fuera del Cacique, y cuando su nombre comienza a ser vinculado con diversos clubes, uno de estos rompió el silencio y descartó que el volante pueda sumarse a sus filas.

Así es, el 'Huesi' ya perdió el respaldo de los fanáticos, del técnico Fernando Ortiz e incluso de la dirigencia de Blanco y Negro, pero aparentemente su intención sería continuar en el fútbol chileno, donde según los trascendidos Coquimbo Unido vería con buenos ojos hacerse con sus servicios en el próximo mercado de pases.

Sin embargo, fue el propio gerente deportivo de los 'piratas', Pablo Ramírez, quien en diálogo con TNT Sports desmintió la operación: "Conozco mucho a Esteban Pavez, lo considero una persona muy cercana y es un gran profesional, pero en la estructura actual de Coquimbo, si usted ve nuestros volantes de contención y mixtos, no tiene cabida".

Esteban Pavez no seguiría en Colo Colo para 2026.

En esa línea, el directivo sacó pecho por el plantel de los aurinegros, explicando que no solo descartaron a Pavez, sino que en realidad no pretenden modificar nada en esa zona de la cancha para la temporada 2026: "Creo que tenemos la mejor contención del país y no deberíamos traer a nadie ni sacar a nadie".

¿Y Zavala vuelve a Colo Colo?

Por otra parte, Ramírez reveló que Coquimbo Unido no quiere desprenderse de Cristián Zavala, quien llegó al club tras un caótico préstamo desde Colo Colo: "El pase de Cristián, 50 es nuestro y 50 de Colo Colo". "Él hizo un gesto muy importante para llegar, lo valoramos y estamos haciendo lo posible para que se quede", cerró.

