Tras derrota con Mallorca: DT del Sevilla revela por qué Alexis Sánchez fue suplente

Dolorosa derrota la que sufrió este sábado el Sevilla en su casa, donde cayó por 3-1 ante el Mallorca, colista de La Liga española hasta antes del partido, y una vez finalizado el encuentro, el técnico Matías Almeyda explicó la repentina suplencia de Alexis Sánchez en el conjunto albirrojo, donde venía siendo figura con dos titularidades consecutivas.

Así es, consumado el resultado, el trasandino analizó en zona mixta la caída en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde no quedó para nada conforme: "Los errores se habían hablado para evitarlos. Un gol nace de un lateral, y habíamos mostrado que ellos, era una acción que hacían. Después el tema de los centros, que había que bloquearlos".

"Pero bueno, es fútbol, y creo que no pudimos cerrar el partido, porque inclusive el segundo tiempo tuvimos otras posibilidades claras, y la toma de decisiones no era la mejor. Pero también sabemos y somos conscientes de que esto va a ser así", profundizó el DT sobre la cuarta derrota de su club en el torneo hispano.

¿Y qué pasó con Alexis?

Además, el adiestrador sevillista abordó la situación de Alexis Sánchez, que fue suplente e ingresó recién sobre el final del compromiso, pero resulta que Almeyda no lo sentó por decisión técnica, sino por temas físicos del atacante chileno: "Ayer tuvo un problemita en un nervio y estuvimos obligados a modificar ahí".

Y para finalizar, afirmó que el equipo sufrió las ausencias tanto del 'niño maravilla' como de César Azpilicueta: "Hay una realidad, jugábamos sin César y sin Alexis, y son dos muchachos que dan esa jerarquía y esa tranquilidad, ese manejo de tiempo en la cancha, y se notó. No pudimos mantener lo que iniciamos".

