Tras derrota con Mallorca: DT del Sevilla revela por qué Alexis Sánchez fue suplente

Almeyda y la suplencia de Alexis Sánchez en Sevilla

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Jeannette Jara hizo arder las redes sociales con respuesta a Kast

¡Con todo y meme de Los Simpson! La respuesta de Jara a reclamo de Kast que hizo enojar a sus adherentes
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Problemas para el cacique! Colo Colo tiene en duda a figura para duelo con Coquimbo
Joaquín Lavín León reaccionó a su desafuero

¡Insiste en su inocencia! Así reaccionó Joaquín Lavín Jr. tras aprobación de su desafuero
Johnny Herrera quiere a este arquero para la U.

¿A quién apoyará? Johnny Herrera y su preferencia en duelo de Colo Colo y Coquimbo
Cómo se harán las devoluciones por cobro de más en tarifas de luz

Escándalo por tarifas de luz: Biministro García revela cómo se hará la devolución por cobros extra

¡INSÓLITO! La final del Mundial sub-20 tendrá un enorme problema
Jeannette Jara y sus emotivas palabras durante encuentro con Colocolinos

“Debemos tener siempre memoria”: El potente homenaje de Jara a hinchas caídos durante encuentro con Colocolinos
Nuevo contrato de Charles Aránguiz en la U.

¡Sonríen los azules! Charles Aránguiz le entrega grandes noticias a Universidad de Chile

¡Un mal día! Alejandro Tabilo y Tomás Barrios no pudieron seguir sumando victorias
Hermana de Krishna Aguilera hizo nueva revelación

¡Temía por su vida! Hermana de Krishna Aguilera revela “error” de la joven que habría enojado a Juan Beltrán

Dolorosa derrota la que sufrió este sábado el Sevilla en su casa, donde cayó por 3-1 ante el Mallorca, colista de La Liga española hasta antes del partido, y una vez finalizado el encuentro, el técnico Matías Almeyda explicó la repentina suplencia de Alexis Sánchez en el conjunto albirrojo, donde venía siendo figura con dos titularidades consecutivas.

Así es, consumado el resultado, el trasandino analizó en zona mixta la caída en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde no quedó para nada conforme: "Los errores se habían hablado para evitarlos. Un gol nace de un lateral, y habíamos mostrado que ellos, era una acción que hacían. Después el tema de los centros, que había que bloquearlos".

"Pero bueno, es fútbol, y creo que no pudimos cerrar el partido, porque inclusive el segundo tiempo tuvimos otras posibilidades claras, y la toma de decisiones no era la mejor. Pero también sabemos y somos conscientes de que esto va a ser así", profundizó el DT sobre la cuarta derrota de su club en el torneo hispano.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

¿Y qué pasó con Alexis?

Además, el adiestrador sevillista abordó la situación de Alexis Sánchez, que fue suplente e ingresó recién sobre el final del compromiso, pero resulta que Almeyda no lo sentó por decisión técnica, sino por temas físicos del atacante chileno: "Ayer tuvo un problemita en un nervio y estuvimos obligados a modificar ahí".

Y para finalizar, afirmó que el equipo sufrió las ausencias tanto del 'niño maravilla' como de César Azpilicueta: "Hay una realidad, jugábamos sin César y sin Alexis, y son dos muchachos que dan esa jerarquía y esa tranquilidad, ese manejo de tiempo en la cancha, y se notó. No pudimos mantener lo que iniciamos".

Te puede interesar: ¿A quién apoyará? Johnny Herrera y su preferencia en duelo de Colo Colo y Coquimbo

NOTAS DESTACADAS

Jeannette Jara hizo arder las redes sociales con respuesta a Kast

¡Con todo y meme de Los Simpson! La respuesta de Jara a reclamo de Kast que hizo enojar a sus adherentes
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Problemas para el cacique! Colo Colo tiene en duda a figura para duelo con Coquimbo
Joaquín Lavín León reaccionó a su desafuero

¡Insiste en su inocencia! Así reaccionó Joaquín Lavín Jr. tras aprobación de su desafuero
Johnny Herrera quiere a este arquero para la U.

¿A quién apoyará? Johnny Herrera y su preferencia en duelo de Colo Colo y Coquimbo
Cómo se harán las devoluciones por cobro de más en tarifas de luz

Escándalo por tarifas de luz: Biministro García revela cómo se hará la devolución por cobros extra

¡INSÓLITO! La final del Mundial sub-20 tendrá un enorme problema
Jeannette Jara y sus emotivas palabras durante encuentro con Colocolinos

“Debemos tener siempre memoria”: El potente homenaje de Jara a hinchas caídos durante encuentro con Colocolinos
Nuevo contrato de Charles Aránguiz en la U.

¡Sonríen los azules! Charles Aránguiz le entrega grandes noticias a Universidad de Chile

¡Un mal día! Alejandro Tabilo y Tomás Barrios no pudieron seguir sumando victorias
Hermana de Krishna Aguilera hizo nueva revelación

¡Temía por su vida! Hermana de Krishna Aguilera revela “error” de la joven que habría enojado a Juan Beltrán
Esteban Paredes Colo Colo

¡Las palabras del histórico! Esteban Paredes habla sobre el momento actual de Colo Colo
Pareja de piloto de helicóptero fallecido le dedicó un último adiós

“Te dejo mis alas para que vuelvas a casa”: El último adiós de pareja de piloto de helicóptero fallecido
Juan Cristóbal Guarello acusa a Pablo Milad.

¿Otra más? Juan Cristóbal Guarello saca a la luz el preocupante plan de Pablo Milad en la ANFP
Diego Sánchez revela el gran secreto de Coquimbo Unido.

Colo Colo toma nota: Diego "Mono" Sánchez revela el gran secreto de Coquimbo Unido
esteban paredes opina del futuro de arturo vidal.

Esteban Paredes sobre la continuidad de Arturo Vidal en Colo Colo: "hay que respetar su decisión"
Colo Colo tendrá que pagar multa.

No paran los problemas: Colo Colo debe pagar esta millonaria multa por culpa de sus hinchas
Esteban Paredes alza la voz ante denuncia de Magallanes.

EXCLUSIVO: Esteban Paredes alza la voz ante denuncia presentada por Magallanes
El momento en que Dorothy Pérez aludió a Bombo Fica en caso de drogas incautadas

¡Fiscal nacional respondió! El momento en que Dorothy Pérez aludió a Bombo Fica en caso de drogas incautadas
Levantan desafuero de Joaquín Lavín León

Fiscalía afirma tener pruebas de sobra: Corte da luz verde al desafuero de Joaquín Lavín Jr.
Benjamín Pérez suma sus primeros puntos ATP.

¡Sigue haciendo historia! Benjamín Pérez está viviendo un sueño en el M15 de Santiago