Parecía imposible: Alexis Sánchez se alista para romper increíble récord de Iván Zamorano

Alexis Sánchez va por el récord de Iván Zamorano.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Lucas Assadi y el llamado que enoja a la U.

¿Lo sacan de foco? En la U estallan en furia por llamado de gigante argentino a Lucas Assadi
Colo Colo vs. Sao Paulo Copa Libertadores Femenina.

Van por la clasificación: dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Sao Paulo en la Libertadores Femenina
Cristián Riquelme podría abandonar Colo Colo.

Nunca pudo convencer: el nuevo jugador de Colo Colo que está listo para abandonar el club
Charles Aránguiz exigencia en la U.

¿Se la aceptarán? Las grandes exigencias de Charles Aránguiz al renovar con la U de Chile
PDI investiga hallazgo de cadáver en La Pintana

Impacto en la comunidad: PDI investiga hallazgo de cadáver mutilado en La Pintana
Barristas de Deportes Iquique dejan grave amenaza al plantel

"El plantel está asustado": La violenta amenaza de barristas que inquieta a club de la Primera División chilena
Jeannette Jara

Jeannette Jara lidera preferencias presidenciales según Cadem de octubre: Tomó mayor distancia
Cristian Garín es campeón del Challenger de Antofagasta

¡Gigante, Gago!: Cristian Garín es campeón del Challenger de Antofagasta y se acerca a prestigioso logro
Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

"No será considerado": Fernando Ortiz confirma la baja de un titular clave para el próximo partido de Colo Colo
Alexis Sánchez comandó goleada de Sevilla al Barcelona

¡Cortaron histórica racha!: Sevilla golea al Barcelona con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como figuras

Alexis Sánchez confirmó que está viviendo un renacer en el fútbol europeo y le anotó un gol al Barcelona en la goleada del Sevilla por 4-1. Con esto, el “Niño Maravilla” se alza como figura de su equipo, pero también se encamina para romper un inédito récord en el fútbol europeo.

El formado en Cobreloa no está conforme con ser el máximo goleador de la Selección Chilena y ahora quiere ser el que más goles ha anotado en el viejo continente, hazaña que, por ahora, ostenta Iván Zamorano.

Alexis Sánchez va por el récord de Iván Zamorano

Con su anotación ante el Sevilla, Sánchez sumó 197 goles en el fútbol europeo, una cifra espectacular considerando que aún le queda casi una temporada completa en el fútbol español. Con esto se le abrió el apetito y tiene el la mira el récord absoluto; los 207 goles de “Bam Bam”.

Quizás te pueda interesar: "El plantel está asustado": La violenta amenaza de barristas que inquieta a club de la Primera División chilena

Con 197 goles, Alexis asecha los 207 de de "Bam Bam" en Europa.

Iván Zamorano dejó huella en Europa y es recordado por sus brillantes pasos por Real Madrid, Inter de Milán, entre otros, donde convirtió esos 207 goles en 458 compromisos disputados. Ahora, Alexis tiene prácticamente toda la temporada para destronarlo estadísticamente, pero para lograrlo deberá mantener el nivel y su gran estado de forma.

El recuerdo de “Bam Bam” siempre estará latente en todos los fanáticos del buen fútbol, pero Alexis Sánchez quiere destronarlo y solo le faltan 10 goles para convertirse en el chileno más goleador en las ligas europeas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Lucas Assadi y el llamado que enoja a la U.

¿Lo sacan de foco? En la U estallan en furia por llamado de gigante argentino a Lucas Assadi
Colo Colo vs. Sao Paulo Copa Libertadores Femenina.

Van por la clasificación: dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Sao Paulo en la Libertadores Femenina
Cristián Riquelme podría abandonar Colo Colo.

Nunca pudo convencer: el nuevo jugador de Colo Colo que está listo para abandonar el club
Charles Aránguiz exigencia en la U.

¿Se la aceptarán? Las grandes exigencias de Charles Aránguiz al renovar con la U de Chile
PDI investiga hallazgo de cadáver en La Pintana

Impacto en la comunidad: PDI investiga hallazgo de cadáver mutilado en La Pintana
Barristas de Deportes Iquique dejan grave amenaza al plantel

"El plantel está asustado": La violenta amenaza de barristas que inquieta a club de la Primera División chilena
Jeannette Jara

Jeannette Jara lidera preferencias presidenciales según Cadem de octubre: Tomó mayor distancia
Cristian Garín es campeón del Challenger de Antofagasta

¡Gigante, Gago!: Cristian Garín es campeón del Challenger de Antofagasta y se acerca a prestigioso logro
Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

"No será considerado": Fernando Ortiz confirma la baja de un titular clave para el próximo partido de Colo Colo
Alexis Sánchez comandó goleada de Sevilla al Barcelona

¡Cortaron histórica racha!: Sevilla golea al Barcelona con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como figuras
Russell gana en Singapur y McLaren el bicampeonato de Constructores

Fórmula 1: Russell gana en Singapur y McLaren asegura el bicampeonato de Constructores
Balacera en La Florida

Balacera en La Florida deja a mujer embarazada en riesgo vital: atacante sería familiar de su pareja
Profesor de San Antonio queda detenido tras violento robo

Profesor de San Antonio queda detenido tras violento robo a alumna de 17 años
CyberMonday

Repuestos y accesorios para vehículos lideran las preferencias en CyberMonday 2025
Esteban Paredes lamenta el presente de Colo Colo

La radical solución de Esteban Paredes con Colo Colo fuera de copas internacionales: "Se tendrán que..."
Agustín Arce, figura de La Roja Sub 20, espera consolidarse en la U

"Es hincha": La figura de La Roja Sub 20 que sueña con jugar pronto en la U
Camila Vallejo

Camila Vallejo defiende presupuesto que incluye dieta para Boric: Así respondió
Johnny Herrera fulmina a Nicolás Córdova

¡Colmó su paciencia!: Johnny Herrera fulmina a Nicolás Córdova con la peor de todas las críticas al DT
Cristian Garín finalista del Challenger de Antofagasta

¡Venció a Vallejo!: Cristian Garín es finalista del Challenger de Antofagasta y ya tiene rival
José Antonio Kast y Jeannette Jara se disputan liderazgo

Dos puntos de diferencia: Evelyn Matthei sigue cayendo y Jara se consolida según Panel Ciudadano UDD