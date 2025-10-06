Parecía imposible: Alexis Sánchez se alista para romper increíble récord de Iván Zamorano

Alexis Sánchez confirmó que está viviendo un renacer en el fútbol europeo y le anotó un gol al Barcelona en la goleada del Sevilla por 4-1. Con esto, el “Niño Maravilla” se alza como figura de su equipo, pero también se encamina para romper un inédito récord en el fútbol europeo.

El formado en Cobreloa no está conforme con ser el máximo goleador de la Selección Chilena y ahora quiere ser el que más goles ha anotado en el viejo continente, hazaña que, por ahora, ostenta Iván Zamorano.

Alexis Sánchez va por el récord de Iván Zamorano

Con su anotación ante el Sevilla, Sánchez sumó 197 goles en el fútbol europeo, una cifra espectacular considerando que aún le queda casi una temporada completa en el fútbol español. Con esto se le abrió el apetito y tiene el la mira el récord absoluto; los 207 goles de “Bam Bam”.

Quizás te pueda interesar: "El plantel está asustado": La violenta amenaza de barristas que inquieta a club de la Primera División chilena

Con 197 goles, Alexis asecha los 207 de de "Bam Bam" en Europa.

Iván Zamorano dejó huella en Europa y es recordado por sus brillantes pasos por Real Madrid, Inter de Milán, entre otros, donde convirtió esos 207 goles en 458 compromisos disputados. Ahora, Alexis tiene prácticamente toda la temporada para destronarlo estadísticamente, pero para lograrlo deberá mantener el nivel y su gran estado de forma.

El recuerdo de “Bam Bam” siempre estará latente en todos los fanáticos del buen fútbol, pero Alexis Sánchez quiere destronarlo y solo le faltan 10 goles para convertirse en el chileno más goleador en las ligas europeas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.