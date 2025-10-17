¿A quién apoyará? Johnny Herrera y su preferencia en duelo de Colo Colo y Coquimbo

Por: Gonzalo Zamora

El pasado miércoles, Colo Colo se trasladó hasta el sur de nuestro país, específicamente al estadio Chinquihue para disputar un amistoso ante Puerto Montt. Esto duelo está en el marco de los trabajos del equipo quienes no han parado tras la detención del Campeonato Nacional por la realización del Mundial sub-20 en Chile.

Fernando Ortiz apostó por las jóvenes promesas de los albos, quienes en el primer tiempo le rindieron resultados, ya que Cristián Riquelme abrió la cuenta para el cacique. Pero en el segundo tiempo, un insólito error entre Eduardo Villanueva y Bruno Gutiérrez le permitieron al local empatar el partido al mintuo 67'. Luego en los minutos finales, un tiro desde lejos de José Cardenas con una gran complicación de Villanueva, permitieron que Puerto Montt se quedara con la victoria.

Este sería el segundo partido amistoso que Colo Colo pierde durante el parón del Campeonato Nacional, ya que anteriormente también habían caído por 2-1 ante Unión Española a puertas cerradas, por lo que Fernando Ortiz tendrá que replantear sus sitema de juego y también a los jugadores escogidos para resolver estos problemas.

Este domingo, Colo Colo vuelve a la acción en el Campeonato Nacional cuando enfrente en condición de visitante desde las 12:30 horas a Coquimbo Unido. Este duelo es crucial para ambos equipos ya que el cuadro pirata quiere estar cada vez más cerca del título, mientras que los albos buscan sumar para meterse en la zona de copas internacionales.

¿Apoyará a los albos?

Uno que tiene sus ojos en este partido es el caso de Universidad de Chile, quienes no pierden la esperanza de alcanzar al cuadro pirata en la punta de la tabla de colocaciones. Es aquí donde Johnny Herrera habló sobre su preferencia para este partido pensando en los azules. "No quiero que gane Colo Colo, porque Coquimbo Unido será campeón y además se lo merece por todo lo que ha hecho. Soy objetivo, está extremadamente difícil que la U salga campeón".

