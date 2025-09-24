Tras coronarse en Chengdú: Dónde ver a Alejandro Tabilo contra Zizou Bergs en el ATP 500 de Tokio

Tabilo contra Bergs en el ATP 500 de Tokio

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Maite Orsini llega a las aulas de clases

Tras castigo de Revolución Democrática: ¿Qué está haciendo actualmente Maite Orsini?
Liberman elige el rival más fácil para Lanús en semifinales

¿La U o Alianza?: Liberman elige el rival más fácil para Lanús en semis de Copa Sudamericana
Colo Colo va por Luis Guerra de Limache

¡Refuerzo de lujo!: Colo Colo busca el bombazo con una figura del fútbol chileno para 2026
DT despido

Más de 190 millones: Ex DT de importante club exige millonario finiquito por despido injustificado
Alianza Lima denuncia otra vez a la U

"Hubo una agresión": Alianza Lima acusa caótico arribo a Coquimbo y denuncia otra vez a la U
La U podría enfrentar a Lanús en Sudamericana

¡Tumbó a Fluminense!: Lanús es semifinalista de Copa Sudamericana y la U podría volver a Argentina tras la barbarie
Subsecretario de Defensa confirma nueva pareja

Subsecretario de Defensa Ricardo Montero confirma romance con actriz nacional: “Este último 18..."
Primera condena por violación en la Antártica

Biólogo chileno tras las rejas: Primera condena por abuso sexual en la Antártica
Michelle Bachelet se postulará como secretaria general de la ONU

Bachelet a la ONU: Gabriel Boric confirma candidatura de la expresidenta
Jugador de Colo Colo convence a Fernando Ortiz.

¡Casi caído del cielo! Colo Colo dejaría atrás complicado conflicto en la banca

Luego de consagrarse como flamante campeón del ATP 250 de Chengdú, Alejandro Tabilo deberá dar vuelta la página rápidamente para lo que será un exigente duelo frente al belga Zizou Bergs, contra quien arrancará su participación en el ATP 500 de Tokio con la ilusión de seguir cosechando logros en esta temporada.

Así es, la raqueta número uno de Chile, que tuvo una notable actuación en suelo chino y consiguió un valioso salto del puesto 112° al 70° del ranking mundial, tendrá su siguiente desafío en Japón en un cara a cara contra su par de Bélgica, a quien ya enfrentó en Roland Garros en 2023, donde el 'Jano' cayó en 4 sets.

Sin embargo, en esta ocasión el chileno de 28 años llega en su mejor momento, pues viene de alcanzar la final del Challenger de Guangzhou y levantar su tercer título personal en el ATP Tour tras vencer a Lorenzo Musetti en Chengdú, el que por cierto consiguió con un total de siete victorias consecutivas en el certamen.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Cabe mencionar que Bergs ya es bastante conocido en nuestras tierras, pues como varios recordarán, protagonizó aquel polémico episodio con Cristian Garin en la Copa Davis, donde el belga lo golpeó pero el juez lo consideró "accidental". No hubo sanción, Garin optó por no continuar el partido, y Chile quedó fuera de la competencia.

¿Dónde ver el debut de Tabilo?

El esperado estreno de Alejandro Tabilo frente a Zizou Bergs en el ATP 500 de Tokio está pactado para este jueves 25 de septiembre desde las 02:45 horas de nuestro país, y los fanáticos del chileno podrán seguir el partido a través de la transmisión de ESPN, además de la plataforma de streaming de Disney+.

Te puede interesar: ¡Refuerzo de lujo!: Colo Colo busca el bombazo con una figura del fútbol chileno para 2026

NOTAS DESTACADAS

Maite Orsini llega a las aulas de clases

Tras castigo de Revolución Democrática: ¿Qué está haciendo actualmente Maite Orsini?
Liberman elige el rival más fácil para Lanús en semifinales

¿La U o Alianza?: Liberman elige el rival más fácil para Lanús en semis de Copa Sudamericana
Colo Colo va por Luis Guerra de Limache

¡Refuerzo de lujo!: Colo Colo busca el bombazo con una figura del fútbol chileno para 2026
DT despido

Más de 190 millones: Ex DT de importante club exige millonario finiquito por despido injustificado
Alianza Lima denuncia otra vez a la U

"Hubo una agresión": Alianza Lima acusa caótico arribo a Coquimbo y denuncia otra vez a la U
La U podría enfrentar a Lanús en Sudamericana

¡Tumbó a Fluminense!: Lanús es semifinalista de Copa Sudamericana y la U podría volver a Argentina tras la barbarie
Subsecretario de Defensa confirma nueva pareja

Subsecretario de Defensa Ricardo Montero confirma romance con actriz nacional: “Este último 18..."
Primera condena por violación en la Antártica

Biólogo chileno tras las rejas: Primera condena por abuso sexual en la Antártica
Michelle Bachelet se postulará como secretaria general de la ONU

Bachelet a la ONU: Gabriel Boric confirma candidatura de la expresidenta
Jugador de Colo Colo convence a Fernando Ortiz.

¡Casi caído del cielo! Colo Colo dejaría atrás complicado conflicto en la banca
Camila Flores

“A los de derecha los trata con guante de seda”: Redes sociales reaccionaron furia a opinión de Neme sobre Camila Flores
Jeannette Jara sumó a su comando a jugador de la U

¡De las canchas a la Jaraneta! Icónico jugador de la U se sumó al comando de Jeannette Jara
Cathy Barriga

“El JC hace rato se está yendo a la chu…”: CHV y Cathy Barriga desataron ola de críticas por “superficial” entrevista
La Roja busca estadio para enfrentarse a la selección peruana.

¿Dónde se jugará? Amistoso de La Roja ante Perú se queda sin estadio
Director de Salud suspendido por vínculos con el narcotráfico

Escándalo en el Biobío: Director de Salud suspendido por vínculos con el mundo del narcotráfico
Netflix podría quedarse con el fútbol chileno.

¿Cambio de era? Aseguran que Netflix se acerca cada vez más al fútbol chileno
Alexis Sánchez ya se gana un lugar en el Sevilla.

¡No olvidan a Maravilla! El especial gesto del Barcelona con Alexis Sánchez
Registro Civil

¡Por millonario robo de caja fuerte! Así fue la detención de jefa y subjefa de Registro Civil de Buin
Matías Moya volverá a Colo Colo

¡Por insólita razón!: Fue cortado por Almirón y está a punto de ser el primer refuerzo de Colo Colo en 2026
Tabilo campeón del ATP 250 de Chengdú

¡Grande Jano!: Alejandro Tabilo vence a Musetti y se consagra campeón del ATP 250 de Chengdú