Tras coronarse en Chengdú: Dónde ver a Alejandro Tabilo contra Zizou Bergs en el ATP 500 de Tokio

Luego de consagrarse como flamante campeón del ATP 250 de Chengdú, Alejandro Tabilo deberá dar vuelta la página rápidamente para lo que será un exigente duelo frente al belga Zizou Bergs, contra quien arrancará su participación en el ATP 500 de Tokio con la ilusión de seguir cosechando logros en esta temporada.

Así es, la raqueta número uno de Chile, que tuvo una notable actuación en suelo chino y consiguió un valioso salto del puesto 112° al 70° del ranking mundial, tendrá su siguiente desafío en Japón en un cara a cara contra su par de Bélgica, a quien ya enfrentó en Roland Garros en 2023, donde el 'Jano' cayó en 4 sets.

Sin embargo, en esta ocasión el chileno de 28 años llega en su mejor momento, pues viene de alcanzar la final del Challenger de Guangzhou y levantar su tercer título personal en el ATP Tour tras vencer a Lorenzo Musetti en Chengdú, el que por cierto consiguió con un total de siete victorias consecutivas en el certamen.

¡ALE CAMPEÓOOON! 🏆😎😮‍💨



Alejandro Tabilo 🇨🇱 (112º) ganó 🥇el ATP 250 de Chengdú 🇨🇳, luego de vencer a Lorenzo Musetti 🇮🇹 (9º) por 6-3, 2-6 y 7-6 (5) en un partidazo 🥵.



Alejandro levantó dos match point 🎾 y remontó un 1-4 en el tie break para conquistar su tercer trofeo ATP… pic.twitter.com/HCW0BlKfDr September 23, 2025

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Cabe mencionar que Bergs ya es bastante conocido en nuestras tierras, pues como varios recordarán, protagonizó aquel polémico episodio con Cristian Garin en la Copa Davis, donde el belga lo golpeó pero el juez lo consideró "accidental". No hubo sanción, Garin optó por no continuar el partido, y Chile quedó fuera de la competencia.

¿Dónde ver el debut de Tabilo?

El esperado estreno de Alejandro Tabilo frente a Zizou Bergs en el ATP 500 de Tokio está pactado para este jueves 25 de septiembre desde las 02:45 horas de nuestro país, y los fanáticos del chileno podrán seguir el partido a través de la transmisión de ESPN, además de la plataforma de streaming de Disney+.

Te puede interesar: ¡Refuerzo de lujo!: Colo Colo busca el bombazo con una figura del fútbol chileno para 2026