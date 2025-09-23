¡Grande Jano!: Alejandro Tabilo vence a Musetti y se consagra campeón del ATP 250 de Chengdú

Tabilo campeón del ATP 250 de Chengdú

Por: Kevin Vejar

Si ayer celebrábamos su clasificación a la gran final, lo de este martes ya es historia pura: Alejandro Tabilo (112°) se quedó con un electrizante partido, derrotó al italiano Lorenzo Musetti (9°) y se alzó como nuevo campeón del ATP 250 de Chengdú, actuación notable del chileno que consiguió su tercer título personal en el ATP Tour.

Así es, el número 1° de Chile, que venía de vencer al estadounidense Brandon Nakashima (33°) en semifinales, se impuso por un marcador de 6-3, 2-6 y 7-6 (5) en dos horas y 39 minutos de juego, en un partidazo que el tenista nacional supo levantar dos match points y hasta remontó un adverso 1-4 en el tie break.

De esta manera, el zurdo de 28 años coronó una semana de ensueño en suelo chino, y es que al arrancar su participación en el certamen desde las clasificatorias, registró un total de siete victorias consecutivas, alzándose con su segundo título de la temporada, luego de su triunfo en el Masters 1000 de Roma.

Y por si eso no era suficiente, el deportista sumó valiosos puntos en el ranking ATP, donde dará un importante salto desde el puesto 112° al 72° de la clasificación mundial. Sin duda alguna, muy buenas noticias para el tenis chileno y especialmente para Alejandro Tabilo, que confirma su gran presente en el circuito.

Lo que viene para el 'Jano'

Tras consagrarse como el mejor de todos en el ATP 250 de Chengdú, el representante de Chile ya conoce su próximo desafío, pues emprenderá rumbo a Japón para disputar el ATP 500 de Tokio, y su debut será contra nada más y nada menos que el belga Zizou Bergs (46°), protagonista de aquella polémica serie de Copa Davis con Cristian Garin.

