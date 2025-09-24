¡Refuerzo de lujo!: Colo Colo busca el bombazo con una figura del fútbol chileno para 2026

Colo Colo va por Luis Guerra de Limache

Por: Kevin Vejar

Cuando ya se acerca el fin de un Centenario simplemente para el olvido, Colo Colo está obligado a repuntar la próxima temporada y para ello será clave traer refuerzos de categoría, por lo que no sorprende que el Cacique haya puesto sus ojos en una de las figuras más destacadas del fútbol chileno en la actualidad.

En Blanco y Negro no estarían dispuestos a vivir otra campaña como la de ahora, donde los albos no solo están fuera de la lucha por el título, sino que incluso está en duda su clasificación a un torneo internacional, donde el panorama indica que sus aspiración más realista sería un cupo a la Copa Sudamericana.

En paralelo, desde Colombia llega la primicia, y es que según el periodista Pipe Sierra, una de las estrellas de Deportes Limache se prepara para dar el salto: "El extremo venezolano, Luis Guerra, tiene posibilidades de seguir su carrera en Colombia en 2026". "Es considerado uno de los mejores extranjeros en Chile", publicó en X.

Tras ello, el comunicador soltó la bomba, pues asegura que en el Monumental está uno de sus probables destinos: "Varios clubes lo siguen desde junio". "Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima, Colo Colo y Coquimbo Unido", indicó, listado donde también llama la atención el actual líder del Campeonato Nacional.

¿Cuándo vuelve el Cacique?

Haya bombazo o no, lo único cierto es que Colo Colo aún debe enfrentar la recta final del torneo, donde tras el receso por fiestas patrias, y la Supercopa que perdió frente a Universidad de Chile, ahora deberá medirse con Deportes Iquique, duelo programado para este viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas.

