¿Diputados con deuda del CAE? Parlamentarios republicanos figuran en gruesa lista de morosos en la Cámara

Desde el Gobierno han dejado en claro que se crearán los mecanismos necesarios para que deudores del Crédito Aval del Estado (CAE) —sobre todo de altos ingresos— se pongan al día con la deuda.

Es en ese marco que El Mercurio investigó y evidenció que la Cámara de Diputados cuenta con ocho miembros deudores del beneficio estatal. Una parlamentaria incluso adeuda $38 millones.

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Es el caso de la diputada sureña del Distrito 26 Claudia Reyes, legisladora del Partido Republicano que estudió Ingeniería Agrónoma en la Universidad Austral de Chile.

Por su parte, una situación similar es la que vive el republicano José Carlos Meza, del Distrito 9 en la Región Metropolitana: Mantiene una morosidad que supera los 16 millones de pesos.

EL LISTADO COMPLETO:

Sara Concha, diputada del Partido Social Cristiano por el 19° Distrito, Región de Ñuble: Mora de $1.500.000.

Emilia Nuyado, diputada del Partido Socialista por el 25º Distrito, Región de Los Lagos: Mora de $6.200.000.

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Francisco Crisóstomo: diputado del Partido Socialista por el 19° Distrito, Región de Ñuble: Mora de $1.200.000.

Carolina Tello, diputada del Frente Amplio por el 5° Distrito, Región de Coquimbo: Mora de $12.900.000.

Nathalie Castillo, diputada del Partido Comunista por el 5° Distrito, Región de Coquimbo: Mora de $27.800.000.

Héctor Ulloa, diputado Independiente por el 26° distrito, Región de Los Lagos: Mora de $18.600.000.