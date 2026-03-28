Detectores de metales en colegios: ¿Qué falta para la implementación de polémica medida?

Tras el macabro hecho en el que un estudiante atacó y dio muerte con un arma blanca a una inspectora del Instituto Obispo Silva Lezaeta en la ciudad de Calama, la prevención vuelve a instalarse en el foco.

La autoridades han hablado de la necesidad de que los recintos educacionales cuenten con mayores herramientas que contribuyan al control de lo que ingresan los alumnos a las aulas.

Este sábado, tras una visita del Gobierno al lugar de los hechos, la ministra de Educación, María Paz Arzola, dijo que se hará todo lo posible para sacar adelante la "Ley de Convivencia Escolar", que se mantiene en uno de los últimos trámites constitucionales.

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De esa forma, se busca "facilitar que aquellos establecimientos, que así lo requieran, puedan implementar medidas de seguridad como son los pórticos (detectores de metales)”.

Al ser consultada sobre los plazos, y según consignó TheClinic, Arzola sinceró que "tenemos que esperar que la ley salga de la Contraloría, que es parte de la etapa normal de una promulgación de una ley. Pero desde el ministerio ya estamos trabajando en el reglamento para materializar o poder hacer operativa la ley".

Polémica medida: "No es la solución de fondo"

Si bien la decisión suma adhesiones luego de lo acontecido en Calama, otros han alzado la voz en que se pone el foco en un punto de prevención equivocado.

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En ese sentido, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló a BiobíoChile que “en algunos casos podrán ser los pórticos una alternativa, pero no es la solución de fondo. Este es un tratamiento mucho más integral que tiene que ver con salud mental, convivencia, educación y la participación de las familias".