¿Qué dice? Defensa de atacante en colegio de Calama presenta certificados de un médico psiquiatra

El control de detención del atacante que dejó cuatro heridos y una inspectora fallecida en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama comenzó este sábado y la defensa del victimario, Hernán Meneses, dio luces de cómo enfrentará el proceso.

Según informó CHVNoticias, en la audiencia se pactó la ampliación de la detención del joven de 18 años hasta el martes y se dio la posibilidad para que la defense entregue antecedentes.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

En esa línea, los abogados de Meneses apuntaron a dos factores mentales clave del representado que podrían guiar la dirección del caso. Según lo indicado, el joven tendría Trastorno del Espectro Autista (TEA) grado 1 y depresión mayor.

Los diagnósticos corresponden a certificados otorgados por un médico psiquiatra y ahí también se describe que el joven sufría de crisis de pánico y un cuadro ansioso-depresivo de carácter moderado.

Te puede interesar: Detectores de metales en colegios: ¿Qué falta para la implementación de polémica medida?

Con estos antecedentes continúa el proceso, con una formalización de la investigación fechada para el martes 31 de marzo, día en el que se espera que se formalicen cargos o se discutan eventuales medidas cautelares.