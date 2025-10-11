¡Lo sufre Ortiz!: Confirman la primera baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo Unido

Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

Por: Kevin Vejar

Como ha sido la tónica de esta temporada 2025 y de su accidentado Centenario, Colo Colo vuelve a recibir malas noticias de cara a uno de los partidos más exigentes del segundo semestre, pues se confirmó que el técnico Fernando Ortiz no podrá contar con uno de sus jugadores para medirse ante Coquimbo Unido.

Si bien queda más de una semana para que el Cacique visite al flamante líder del Campeonato Nacional, lo cierto es que las prácticas dirigidas por el 'Tano' en el Monumental vuelven a estar condicionadas como ocurrió en septiembre, donde perdió a Óscar Opazo, Javier Correa, Alexander Oroz y Alan Saldivia por diversas lesiones.

Precisamente sobre el defensor charrúa es que hay novedades, pues luego de haber estado entrenando con normalidad, según indicó En Cancha, volvió a resentirse, presentó problemas en la pierna derecha y ya fue descartado por Ortiz, convirtiéndose en la primera baja del 'popular' para el duelo contra los 'piratas'.

Además, el citado medio afirmó que la decisión del cuerpo técnico colocolino no apunta necesariamente a que la molestia física del zaguero sea grave, sino más bien a darle el debido descanso "con la idea de llevarlo poco a poco y que esté en óptimas condiciones para afrontar la última parte de la temporada al más alto nivel".

¿Cuándo juegan Colo Colo y Coquimbo Unido?

Así las cosas. Una vez más sin Alan Saldivia, Fernando Ortiz y el Cacique intentarán aguarle la fiesta a un imbatible Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, compromiso válido por la jornada 24 de la Liga de Primera que se llevará a cabo el domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas.

