¡Más problemas! Aníbal Mosa tiene nuevos problemas en la interna de Colo Colo

Aníbal Mosa responde tras suspensión de amistoso en Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

José Antonio Kast responde a preocupación de Evelyn Matthei

“Lo he dicho en todos los tonos”: Kast reacciona a preocupación de Matthei sobre su posible elección
Joven recibirá millonaria indemnización de un Motel en Quinteros

Motel de Quintero perdió demanda: Joven sufrió brutal ataque de perros y ahora recibirá millonaria indemnización
Gustavo Álvarez U de Chile

¡Atención azules! Gustavo Álvarez pone en duda su continuidad en Universidad de Chile
Jeannette Jara se enfrentó con todo a Tomás Mosciatti

“Realmente se lo devoró”: La aplaudida parada de carros de Jeannette Jara a Tomás Mosciatti
Johannes Kaiser y su polémica medida sobre niños migrantes

“Tienen que irse con sus papas”: Kaiser desata polémica con drástica medida sobre niños migrantes
Vecino cuenta como reaccionó Nabila Rifo a liberación de agresor

“Ella incluso está feliz”: Vecino revela inesperada postura de Nabila Rifo tras liberación de su agresor
Mañana arrancan los cuartos de final del Mundial sub-20.

¡Choques electrizantes! Los cruces de los cuartos de final del Mundial sub-20
Universidad Católica venció a Ñublense en partido pendiente.

¡Mete presión arriba! Universidad Católica escala con triunfo ante Ñublense
Mañana se jugarán las semifinales del Master 1000 de Shangai.

¿Quiénes llegarán a la gran final? Los cruces de semifinales en el Master 1000 de Shangai
Revelan por qué se produjo el accidente de Sebastián Piñera

IMPACTO ¿Cuál fue la causa tras el accidente del expresidente Sebastián Piñera?

El día de ayer, Colo Colo se trasladó hasta el sur de nuestro país, específicamente al estadio Chinquihue para disputar un amistoso ante Puerto Montt. Esto duelo está en el marco de los trabajos del equipo quienes no han parado tras la detención del Campeonato Nacional por la realización del Mundial sub-20 en Chile.

Fernando Ortiz apostó por las jóvenes promesas de los albos, quienes en el primer tiempo le rindieron resultados, ya que Cristián Riquelme abrió la cuenta para el cacique. Pero en el segundo tiempo, un insólito error entre Eduardo Villanueva y Bruno Gutiérrez le permitieron al local empatar el partido al mintuo 67'. Luego en los minutos finales, un tiro desde lejos de José Cardenas con una gran complicación de Villanueva, permitieron que Puerto Montt se quedara con la victoria.

Este sería el segundo partido amistoso que Colo Colo pierde durante el parón del Campeonato Nacional, ya que anteriormente también habían caído por 2-1 ante Unión Española a puertas cerradas, por lo que Fernando Ortiz tendrá que replantear sus sitema de juego y también a los jugadores escogidos para resolver estos problemas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

No cabe ninguna duda que este no ha sido uno de los mejores años en Colo Colo, sobre todo ya que celebraron su Centenario de la peor forma posible. Además de los malos resultados deportivos, las grandes polémicas han afectado mucho al club, lo que se ha visto reflejado en la interna de Blanco y Negro.

En el último tiempo Aníbal Mosa ha luchado con el peligro de perder su puesto como mandamás de la concesionaria debido a los grandes problemas de este año, donde ahora se suma uno nuevo. Esto ya que los accionistas volvieron a rechazar los estados financieros de Blanco y Negro por tercera vez, por lo que se otorgará un nuevo plazo para su corrección y en caso de ser rechazado nuevamente podría significar la inhabilitación de Mosa.

NOTAS DESTACADAS

José Antonio Kast responde a preocupación de Evelyn Matthei

“Lo he dicho en todos los tonos”: Kast reacciona a preocupación de Matthei sobre su posible elección
Joven recibirá millonaria indemnización de un Motel en Quinteros

Motel de Quintero perdió demanda: Joven sufrió brutal ataque de perros y ahora recibirá millonaria indemnización
Gustavo Álvarez U de Chile

¡Atención azules! Gustavo Álvarez pone en duda su continuidad en Universidad de Chile
Jeannette Jara se enfrentó con todo a Tomás Mosciatti

“Realmente se lo devoró”: La aplaudida parada de carros de Jeannette Jara a Tomás Mosciatti
Johannes Kaiser y su polémica medida sobre niños migrantes

“Tienen que irse con sus papas”: Kaiser desata polémica con drástica medida sobre niños migrantes
Vecino cuenta como reaccionó Nabila Rifo a liberación de agresor

“Ella incluso está feliz”: Vecino revela inesperada postura de Nabila Rifo tras liberación de su agresor
Mañana arrancan los cuartos de final del Mundial sub-20.

¡Choques electrizantes! Los cruces de los cuartos de final del Mundial sub-20
Universidad Católica venció a Ñublense en partido pendiente.

¡Mete presión arriba! Universidad Católica escala con triunfo ante Ñublense
Mañana se jugarán las semifinales del Master 1000 de Shangai.

¿Quiénes llegarán a la gran final? Los cruces de semifinales en el Master 1000 de Shangai
Revelan por qué se produjo el accidente de Sebastián Piñera

IMPACTO ¿Cuál fue la causa tras el accidente del expresidente Sebastián Piñera?
Manuel Pellegrini es seguido por la ANFP.

Están atentos a La Roja: en Betis se refieren a la posibilidad de perder a Manuel Pallegrini
Pablo Milad postula a su sucesor en la ANFP.

¿Habrá que escucharlo? Pablo Milad postula a su reemplazante como presidente de la ANFP
Fabián Hormazábal renueva con la U.

Atención azules: la importante cláusula tras la renovación de Fabián Hormazábal en la U
Marcelo Barticciotto estalla en furia.

VIDEO: Marcelo Barticciotto estalla en furia por no nominación de su hijo a La Roja
La formación de La Roja para jugar con Perú.

Solo con una duda: Sebastián Miranda define la formación de La Roja para jugar con Perú
Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina.

Por la gloria: Colo Colo ya conoce a su próximo rival en la Copa Libertadores Femenina
Familia de Julia Chuñil piden cambio de fiscalía para avanzar en la investigación

Para avanzar en la investigación: Familia de Julia Chuñil solicita intervención de Fiscalía Regional
Pastor Soto y su propuesta afuera del Congreso

¡Se pegó el show! Pastor Soto y su polémica intervención contra proyecto de eutanasia
Artista chileno remeció museo de Madrid con provocadora obra

Milei de perro y Netanyahu como Chucky: Artista chileno remeció museo de Madrid con provocadora obra
Cristián Riquelme podría abandonar Colo Colo.

¿Tendrán más amistosos? La forma en que Colo Colo prepara el regreso del Campeonato