¡Más problemas! Aníbal Mosa tiene nuevos problemas en la interna de Colo Colo

El día de ayer, Colo Colo se trasladó hasta el sur de nuestro país, específicamente al estadio Chinquihue para disputar un amistoso ante Puerto Montt. Esto duelo está en el marco de los trabajos del equipo quienes no han parado tras la detención del Campeonato Nacional por la realización del Mundial sub-20 en Chile.

Fernando Ortiz apostó por las jóvenes promesas de los albos, quienes en el primer tiempo le rindieron resultados, ya que Cristián Riquelme abrió la cuenta para el cacique. Pero en el segundo tiempo, un insólito error entre Eduardo Villanueva y Bruno Gutiérrez le permitieron al local empatar el partido al mintuo 67'. Luego en los minutos finales, un tiro desde lejos de José Cardenas con una gran complicación de Villanueva, permitieron que Puerto Montt se quedara con la victoria.

Este sería el segundo partido amistoso que Colo Colo pierde durante el parón del Campeonato Nacional, ya que anteriormente también habían caído por 2-1 ante Unión Española a puertas cerradas, por lo que Fernando Ortiz tendrá que replantear sus sitema de juego y también a los jugadores escogidos para resolver estos problemas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

No cabe ninguna duda que este no ha sido uno de los mejores años en Colo Colo, sobre todo ya que celebraron su Centenario de la peor forma posible. Además de los malos resultados deportivos, las grandes polémicas han afectado mucho al club, lo que se ha visto reflejado en la interna de Blanco y Negro.

En el último tiempo Aníbal Mosa ha luchado con el peligro de perder su puesto como mandamás de la concesionaria debido a los grandes problemas de este año, donde ahora se suma uno nuevo. Esto ya que los accionistas volvieron a rechazar los estados financieros de Blanco y Negro por tercera vez, por lo que se otorgará un nuevo plazo para su corrección y en caso de ser rechazado nuevamente podría significar la inhabilitación de Mosa.