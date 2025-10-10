¡Atención azules! Gustavo Álvarez pone en duda su continuidad en Universidad de Chile

Gustavo Álvarez U de Chile

Por: Gonzalo Zamora

El pasado domingo, Universidad de Chile disputó uno de sus duelos pendientes ante Deportes La Serena en condición de visitante, donde necesitaban una victoria para no perder la ilusión de la lucha por el título y permanecer en la segunda posición para así clasificar a la Copa Libertadores la próxima temporada.

La acción llegó en el segundo tiempo del partido, donde si bien el romántico viajero dominó todo el encuentro, los locales tuvieron su primer tiro al arco en el minuto 64', cuando Jeisson Vargas lanzó un tiro inatajable para anotar la apertura del marcador. Pese a que le anularon un gol a Lucas Assadi, los azules pudieron igualar el encuentro al minuto 86', con el gol de Lucas Di Yorio.

Con este resultado, Universidad de Chile se mantiene en la cuarta posición de la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional, donde si bien aún mantiene un partido pendiente, se estaría despidiendo de las opciones del título debido a la enorme distancia con el actual líder de la competencia, Coquimbo Unido.

Universidad de Chile ya se prepara para sus próximos desafíos, donde por el Campeonato Nacional deberá recibir a Palestino, rival directo en la lucha por las copas internacionales y luego tendrá su duelo de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús, donde primero las harán de local en el estadio nacional.

Pero además de esto, se encendieron las alarmas en el romántico viajero, ya que su director técnico, Gustavo Álvarez, puso en duda su continuidad en el equipo para la próxima temporada. "Cuando llegue el final de año, veremos cuál será el futuro, mientras tanto, estoy centrado en el día a día y no es momento para tomar decisiones. En esa fecha haremos las evaluaciones".

