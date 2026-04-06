¡Una victoria épica! Cristián Garín siguen dando alegrías en Master 1000 de Montecarlo

Esta semana arrancó un nuevo Master 1000 en el circuito ATP donde los mejores tenistas del mundo ya se han trasladado hasta Francia para disputarlo. Hablamos del Master 1000 de Montecarlo, donde además Cristián Garín arrancó en la Qualy del torneo.

En la primera ronda del mini torneo, Garín debió enfrentarse al holandés Jesper De Jong (99), con quién debió luchar por tres sets para finalmente quedarse con la victoria por parciales de 7-5/1-6/6-1 para así avanzar a siguiente fase.

En el último duelo de la Qualy, Cristián Garín se midió ante el giorgiano Nikoloz Basilashvili (129), donde en una hora y veinte minutos de partido se quedó con la victoria y el paso al Main Draw del Master 1000 de Montecarlo por parciales de 7-5/6-0.

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Luego de superar de buena forma la Qualy, Cristián Garín (109) accedió al Main Draw del Master 1000 de Montecarlo, donde en primera ronda tuvo una gran victoria ante el italiano Matteo Arnaldi (197), a quien venció por parciales de 6-2/6-4.

Un rival bastante fuerte

En la segunda ronda del Master 1000 de Montecarlo, Garín tendrá un desafío mucho mayor, ya que este miércoles en horario por confirmar se medirá ante actual número tres del mundo, el alemán Alexander Zverev. Además, gracias a lo hecho en la primera ronda del torneo, sumó 50 puntos que le permitieron saltar hasta el puesto 82 del ránking ATP.

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